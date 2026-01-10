コンロ掃除の手間がぐっっと減る！（喜）【3COINS】置く・貼るだけ！「新作掃除グッズ」

頑固な油汚れが溜まりやすいコンロ周りには、年末や新年の大掃除のタイミングで汚れが溜まりにくいよう仕組みを作っておくのがおすすめ。【3COINS（スリーコインズ）】では、そんなコンロ周りの掃除に役立つ便利なアイテムを販売中です。そこで今回は、スリコで見つけた「新作掃除グッズ」を紹介します。

フィルターを貼るだけで油汚れ防止に

毎日のお料理で、気がつくと油汚れが溜まっているコンロ上のレンジフード。何も対策をせずにそのまま使用していると、レンジフード内に油汚れがこびりついてしまいます。レンジフードの掃除は部品も多く、手間がかかるので「貼るレンジフードフィルター：45×500cm」を使って、レンジフード内の油汚れを防ぎましょう。面ファスナーで簡単に取り付けられるため、フィルターの取り換え時も手間がかかりません。

コンロ周りの壁に飛び散る油汚れに

揚げ物や炒め物で飛び散ってしまう壁の油汚れ防止には「アルミレンジガード：32×76cm」がぴったり。使用する場所に合わせて、コの字型もしくはL字型に変えられる仕様になっていて、コンロ周りや壁への油ハネをしっかりガードしてくれます。公式サイトによると、コの字型で使用する場合の鍋のサイズ目安は直径26cm以下、サイズの大きい鍋の場合はL字型にすれば使用可能です。

固まると面倒な油汚れは、未然に防いでコンロ掃除の手間を省くのが正解。【3COINS】の「新作掃除グッズ」で、手間なく綺麗なコンロ周りを保ちましょう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる