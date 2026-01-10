次男さんが朝起きて部屋を出ると、階段下で猫さんが待っていて…？思わず笑顔になる猫さんの行動に注目が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「お腹揺らして可愛い」「おしりぷりぷりがたまらん」「お兄ちゃんのことが本当に大好きなんですね！」といったコメントが寄せられました。

【動画：朝起きると、階段下で待っていた猫→『おはようを言いに来たの？』と聞いてみたら…尊い瞬間】

朝起きると…

YouTubeチャンネル『猫のあお＆ハク・シネマ』に投稿されたのは、「ハク」くんと次男さんによる朝の微笑ましいやりとりの様子を収めた動画です。

とある日の朝。次男さんが部屋を出ると、階段の下からこちらをじっと見上げているハクくんの姿があったそう。どうやら起きてくるのを待ってくれていたようで、「ハクッ！」と次男さんの方から話しかけてみたといいます。

一直線にダッシュ！

何かしらのリアクションを起こすかと思いきや、なぜか次男さんのことをじーっと見つめたまま微動だにしなかったというハクくん。次男さんは固まるハクくんに困惑しながらも話しかけ続けていたそうなのですが、「おはよう言いに来たの」と聞いてみた次の瞬間…。

ハクくんはものすごい勢いで、次男さんに向かってダッシュ！脇目も振らず、あっという間に階段を駆け上がってきたのだといいます。どどどどどの表現がぴったりな様子で真っ直ぐ迫ってくるハクくんの姿は、思わず笑みがこぼれてしまうほど愛らしさ抜群です。

ハクくんがしたかったこと

上がってきたハクくんはというと、次男さんの手に顔を寄せて「おはよう」のご挨拶。表情こそ落ち着いていますが、尻尾はピーンと立っていたそうで、大好きな次男さんとのスキンシップに全身から喜びを溢れさせていたといいます。

そして、挨拶を終えたハクくんは、今度はゆったりとした足取りで階段を下りていったのだとか。次男さんの言葉に反応した通り、待ってくれていたのは「おはよう」と言うためだったのでしょう。なんとも愛おしい姿を見せてくれたハクくんなのでした。

投稿には「待機しているハクちゃんいじらしい♡」「まぁ律儀なハクちゃんおはよう♡」「タックルせんばかりの勢いで走ってくるのも可愛いぞ♡」「ハクちゃん次男さんの言っている事わかっているんですよね」「登ってくる時はめっちゃ速いのに、降りる時はゆっくりなのが笑ってしまった」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のあお＆ハク・シネマ』では、ハクくんと穏やかな性格だという先輩猫あおくんの日常の様子が投稿されています。次男さんとハクくんの仲良しコンビの姿も、たくさん観ることができますよ。

