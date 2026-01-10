落選議員に強烈な一言を…「高市総理」高支持率を背景に「解散総選挙」に踏み切りたくてもできない理由

’24年の衆院選で落選した議員らに高市氏が放った衝撃の一言

「次の選挙では自民の公認だけで勝てるように」

昨年12月26日、高市早苗総理（64）は杉田和博元官房副長官の通夜に参列後、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ内の中華料理『大観苑』で’24年の衆院選で落選した議員ら15人と会食し、参加者の一人から「支持率が高いうちに解散していただきたい」との問いかけにそう応じた。

異例ともいえる高支持率に沸き立つ落選議員に冷や水を浴びせた格好だ。同時に「解散・総選挙は近いのか」と憶測を呼ぶ会食ともなった。

１月23日召集の通常国会の会期は150日間で、延長がなければ６月21日まで。過去最大となる122兆円の’26年度予算案を’25年度内に成立させることを優先させる見込みだ。そして、いま永田町で話題となっているのは予算成立後の春先、高市氏が高支持率を背景に解散・総選挙に踏み切るか否かだ。

落選議員を中心に早期解散を望む声が広がるも、高市氏は「物価高対策が先だ」「目の前の課題に懸命に取り組んでいるところで解散を考える暇はない」と否定し続けている。

政治日程を鑑みれば、’27年の春に統一地方選挙と、同年の秋に自民党総裁選が行われる。’26年は大型の国政選挙はなく、高市氏がフリーハンドで解散権を行使できる期間ともいえる。

「高市総理の支持率は高止まりしているが、党の支持率は回復していない。昨年の葛飾区議選で自民候補が７人落選し、宮城県知事選も自民系の知事が圧勝と思いきや辛勝。岐阜・美濃市長選でも自民系候補が落選。高市人気は健在だが、『政治とカネ』のイメージが払拭できておらず、党勢回復となっていない。『少しは挽回できても単独過半数は到底無理だ。だからいま解散すべきではない』という冷静な声も党内には少なくない」（ジャーナリストの鈴木哲夫氏）

衆議院はギリギリ過半数を維持しているが、参議院は少数与党のまま。法案一つ通すのにも野党の協力が必要だ。参院選は’28年の夏まで実施されず、政権を安定させるためにも連立を拡大する必要がある。

そのために同じ積極財政派で政策的に親和性の高い国民民主の取り込みを図っている。昨年12月、国民民主の看板政策である所得税の非課税枠「年収の壁」を178万円に引き上げると合意。この合意を条件に’26年度予算案への賛成を取り付けた。

国民民主党は信用できない？

「国民民主には２つ選択肢があり、野党結集の旗頭になるか、自民を支えて政策を実現するか、で後者を選んだ。ガソリン減税や『年収の壁』など看板政策を実現し、党勢に勢いをつけることに成功した。

国民民主は政策ごとに与党と協議する『政策本位』を掲げ、野党のままで押したり引いたりし、重要法案ごとに態度を変えてきた。しかし、’26年度予算案に賛成することは与党入りしたも同然で、鵺のようなスタンスをいつまで続けられるのか」（前出・鈴木氏）

国民民主の支持母体である連合の芳野友子会長（60）は連立政権入りを容認しない考えを示す。連合傘下の産業別労組の議員らは与党入りに首を縦に振り難い。

「国民が連立入りしてくれれば国会は安定する。でも良いことばかりではない」

維新の会の国対委員長として長年、国会での交渉役であり、現在は首相補佐官として高市氏を支える遠藤敬氏（57）はそう指摘し、こう続ける。

「石破政権のときに国民民主党と交渉役だった森山（裕・元幹事長・80）さんが『まただまされた。何度もだまされた』と嫌気がさしていた。『あの人たち（国民民主）は言うことを変えるから』と。

森山さんは温厚で粘り強い人だからなんとか調整できたけど、いまの執行部はその経緯を知らんからね。当時を知ってる人らはいま非主流派だからいまの主流派は国民とやり取りが進んでいけばいくほど頭を抱えるで」

１月28日、高市政権は発足から100日を迎える。連立パートナーの維新の会の顔をたて、そして国民民主の顔色をうかがいながら、自民党内では譲歩を強いられ不満はたまろう。高支持率の一方で不安定な政権運営が続くこととなりそうだ。

取材・文：岩崎 大輔