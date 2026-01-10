俳優マット・デイモン（55）は、新作映画「オデュッセイア」のため、高校時代の体重まで減量したという。クリストファー・ノーラン監督最新作でギリシャのイタキ島の王オデュッセウスを演じるため、グルテンフリーの食生活と過酷なトレーニングで167ポンド（約76キロ）まで落としたことを明かした。



【写真】すんごいボーボー デイモンの「オデュッセイア」の髭は本物だった

NFLスターであるジェイソン＆トラヴィス・ケルシー兄弟のポッドキャスト番組「New Heights」に出演した際、こう話している。「体のコンディションはすごく良かった。すごく痩せたんだ。（監督から）引き締まっていながらも力強い体を求められていた」「医者と別件で取り組んでいたこともあって、グルテンをやめた。昔はだいたい185ポンドから200ポンド（約84キロから91キロ）を行き来していたんだけど、この映画は167ポンドで取り組んだ。あんなに軽かったのは高校以来だね。かなりのトレーニングと厳しい食事管理の結果だ」



さらに映画の撮影が終わった後も、グルテンフリーを続けているそうで、マットは「グルテンはもう完全にやめた。全部グルテンフリーにしているよ。グルテンフリービールっていうのもあるしね。グルテンを摂らなくなってかなりになる。それが良いのか悪いのかは分からない。それって良いってことだと思うんだ」と続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）