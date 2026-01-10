FC今治が新ユニフォームを発表

FC今治は1月7日、明治安田J2・J3百年構想リーグおよび2026/27シーズンで使用する新ユニフォームのデザインを発表した。

あわせて、同日午前10時より第一次受注販売を開始している。

デザインコンセプトは「Wake Stripe 2.0」。2024〜2025シーズンのテーマを継承しつつ、来島海峡を行き来する船舶が織りなす無数の航跡波（Wake）を幾何学模様の総柄で表現。ピッチを縦横無尽に駆け抜け、ゴールへ向かう選手たちの姿を大海原の航跡に重ね、次の舞台へと進む航海を後押ししたいという想いが込められている。

サプライヤーは引き続きアシックスジャパン株式会社が務める。この新ユニフォームは、明治安田J2・J3百年構想リーグに加えて、2026/27シーズンの明治安田J2リーグでも着用される予定だ。ただし、2026/27シーズンに関してはパートナー企業ロゴなどが変更になる可能性があるとしている。

SNS上では「今治造船もカッコいい」「新ユニ良い感じ」「かっこいい」「実物見たら、また印象変わりそう」「これはもう、買うっきゃない」「良いじゃないの」「新ユニかわいい〜」「ダズル迷彩イイネ！」「すごい。新ユニて感じ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）