“奇跡の世代”今年40歳の女優陣が強すぎた！ 歴代朝ドラヒロインはそろって不惑突入
40歳と言えば、論語にある「40歳にして惑わず」という言葉に由来し、「不惑」と呼ばれている。今回は、迷うことなく自分の道をエネルギッシュに切り開いている1986年生まれ、今年40歳になる女優陣を紹介したい。その若々しさから「え？ この人も今年40!?」と驚くこと間違いなし！
■ 石原さとみ／1986年12月24日生まれ
石原さとみは今年のクリスマスイブに40歳になる。2002年、第27回ホリプロタレントスカウトキャラバン・グランプリ受賞を経てデビュー。2003年のNHK連続テレビ小説『てるてる家族』のヒロイン・岩田冬子役に抜てきされた。
その後も『アンナチュラル』（TBS系）、『恋はDeepに』（日本テレビ系）など多数のドラマで主演を飾った。2016年には大ヒット映画『シン・ゴジラ』にアメリカ大統領特使役で出演し、「ZARAはどこ？」など印象的なセリフとともに存在感を残した。プライベートでは2020年に一般人男性と結婚し、2022年には第1子を出産。2025年に第2子を出産した。
■北川景子／1986年8月22日生まれ
北川景子も今年40歳になる。2003年に「ミスSEVENTEEN」でモデルデビューを果たすと、同年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』（中部日本放送）の火野レイ（セーラーマーズ）役で女優としてもデビューを果たした。
2014年には木村拓哉主演の人気ドラマシリーズ『HERO』第2期のヒロインを担当。続く2016年には主演ドラマ『家売るオンナ』（日本テレビ系）が大ヒットし、シリーズ化された。私生活では、2016年1月にロックバンド・BREAKERZのボーカルで歌手、タレントのDAIGOと結婚、2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子となる男児を出産している。
