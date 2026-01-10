個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

個人投資家に必要なのは、決算書を「ざっくり」捉える力

窪田さんは、本書の中で、個人投資家にとって重要なスキルを次のように語っています。

投資家として大切なことは、企業が発表する決算の全体像をざっくりとらえる力を持つことです。細部に踏み込む前に、全体を眺めて重要なポイントを瞬間的に理解できる目を持つことが大切です。（『株トレ ファンダメンタルズ編』より）

決算書というと、「細かい数字を一つひとつ理解しないといけない」と身構えてしまう人も多いかもしれません。

ですが、まず重要なことは、全体を俯瞰し、企業の実力を大づかみすること。それが、投資判断の精度を上げる第一歩なのです。

例えば、次の2社の損益計算書を見比べて、どちらの会社の収益基盤が「しっかりしている」と感じるでしょうか。

注目すべきはどの利益？

収益基盤の強さを見極めるうえで、まず確認したいのが「粗利率（売上総利益率）」です。

粗利率は業種ごとに水準が異なりますが、基本的には、粗利率が高いほど収益性の高いビジネスを展開しているといえます。

次にチェックしたいのが、営業利益率や経常利益率です。これらを比較していくと、D社はC社に比べて圧倒的に高い利益率を持ち、収益基盤が強固であることが分かります。

最終利益だけでは、企業の本当の実力はわからない

では、なぜD社の当期純利益率が低く、C社は高いのでしょうか。

当期純利益とは、通常の事業活動で得た経常利益に、特別利益を加え、特別損失や税金等を差し引いた最終的な利益です。

特別利益には、不動産の売却益や持ち合い株式の売却益など、一時的な要因による利益が含まれます。一方、特別損失には、固定資産の減損損失やリストラ損失、災害による損失などが含まれます。

特別損益は毎期繰り返し発生するものではないので、当期純利益だけで、企業の本当の実力を判断することはできないのです。

