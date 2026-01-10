小林美駒は4鞍…女性ジョッキー騎乗馬
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・1月11日（日）
中山
8R ディクシーヴォーグ
12R サンダーアリュール
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・1月10日（土）
京都
1R カワキタベレッタ
7R リトムテール
・1月11日（日）
京都
2R ジャミールアイン
・1月12日（月）
京都
1R モズセンピロ
5R メイショウバルキア
7R ハヤブサオヒメサマ
●小林美駒 今週の騎乗馬
・1月10日（土）
中山
3R サトミノアカリ
5R カタカムナ
・1月11日（日）
中山
4R レディサン
7R ローズマイスター
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・1月10日（土）
中山
1R ローズライズ
・1月11日（日）
中山
1R モーニングダリア
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・1月11日（日）
京都
11R エナジーグラン
12R スフィダンテ
・1月12日（月）
京都
4R アフリカンブラック
5R サッポロイクコ
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・1月10日（土）
中山
8R スマートカイロス
・1月11日（日）
京都
3R スカイピア
5R スターオブロンドン
12R テイスティング
・1月12日（月）
京都
1R マルシュボヌール
6R リノアラ
8R オリーブグリーン