小林美駒騎手

写真拡大

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・1月11日（日）
中山
8R　ディクシーヴォーグ
12R　サンダーアリュール

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・1月10日（土）
京都
1R　カワキタベレッタ
7R　リトムテール

・1月11日（日）
京都
2R　ジャミールアイン

・1月12日（月）
京都
1R　モズセンピロ
5R　メイショウバルキア
7R　ハヤブサオヒメサマ

●小林美駒 今週の騎乗馬
・1月10日（土）
中山
3R　サトミノアカリ
5R　カタカムナ

・1月11日（日）
中山
4R　レディサン
7R　ローズマイスター

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・1月10日（土）
中山
1R　ローズライズ

・1月11日（日）
中山
1R　モーニングダリア

【新馬/京都4R】永島まなみが2026年初勝利

永島まなみは4鞍

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・1月11日（日）
京都
11R　エナジーグラン
12R　スフィダンテ

・1月12日（月）
京都
4R　アフリカンブラック
5R　サッポロイクコ

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・1月10日（土）
中山
8R　スマートカイロス

・1月11日（日）
京都
3R　スカイピア
5R　スターオブロンドン
12R　テイスティング

・1月12日（月）
京都
1R　マルシュボヌール
6R　リノアラ
8R　オリーブグリーン