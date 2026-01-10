近畿地方では、今日10日から12日の成人の日にかけて、強風や大雪などの影響で交通障害の発生する恐れがあります。外出を計画されている方は、今後の情報に注意をしてください。

今日10日 昼ごろから急な強い雨や雷雨の恐れ

今日10日は、低気圧が発達しながら日本海を進み、寒冷前線が西日本付近を通過する見込みです。

近畿地方は、午前中は晴れる所が多いものの、午後は雲が広がりやすくなり、雨の降る所もあるでしょう。

局地的に雷を伴う恐れもあるため、急な強い雨や落雷に注意が必要です。

沿岸部を中心に西風が強まり、関空連絡橋や神戸淡路鳴門道など、大阪や神戸周辺の高速道路で速度規制が出る可能性もあります。

外出の際には、最新の交通情報を確認するようにしてください。

明日11日と成人の日 北部や山沿いで大雪の恐れ

明日11日は冬型の気圧配置になるため、近畿地方の北部では断続的に雪が降るでしょう。

中部と南部でも、晴れたり曇ったりの変わりやすい天気で、雪や雨の降る所もある見込みです。

山沿いだけでなく、普段は雪の積もらない平地でも積雪となる所もあるでしょう。

北部や山沿いを中心に大雪となる恐れもあるため、積雪や路面凍結による交通障害に、十分な注意が必要です。

引き続き西風が強く吹くため、雪と風による見通しの悪化にも注意をしてください。

また、日本海の海上では大しけになる恐れがあるため、高波に警戒が必要です。



明後日12日の成人の日は、北部では午前中を中心に雪が降るでしょう。

中部と南部では、晴れ間の出る所が多い見込みです。

雪は次第に小康状態となりますが、交通機関への影響が残る可能性があるため、最新の情報を確認するようにしてください。

冬道運転の注意点

この時期、車を運転する際に、気をつけていただきたいポイントは、5つあります。

(1)冬道装備をしっかりと行いましょう。早めに冬用タイヤに取り換えたり、タイヤチェーンを用意したりしましょう。雪道運転は、バッテリーが上がりやすくなります。遠出をする際は、予備のウォッシャー液やバッテリーを確認するなど、事前の点検も忘れないでください。

(2)ゆっくりと、慎重に運転しましょう。雨や雪が降った後に、気温が低いと、普段、慣れている道でも、思わぬ所が凍結している可能性があります。また、雪のない所でも、道路が黒っぽく見えたら、凍結している恐れがありますので、油断しないでください。

(3) 時には、迂回や出控えることも、選択肢の一つです。ドライブプランなどを、一時的に変更するのも良いでしょう。

(4) 時間に余裕をもって、出発しましょう。慌てると、凍結した道路でも、ついスピードが出てしまい、事故につながってしまいます。

(5) こまめに天気や道路情報を確認しましょう。天気予報が、急に「晴れ」から「雪」に変わるかもしれません。雪が降ると、道路が通行止めになることもあります。

5つのポイントの頭文字を並べて、「ふゆとじこ」と覚えてください。