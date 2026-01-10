シャープな顔つきへ刷新

プジョーが『408』の改良新型を発表した。洗練された新デザインと数多くの機能を導入している。

【画像】フランス生まれの流麗ファストバックがパワーアップ！【改良新型プジョー408を詳しく見る】 全26枚

デザイン変更により、ハッチバック『308』との統一感が高まった。フロントエンドではハイビームヘッドライトの位置が以前より低く設定され、新たな「3本爪」のデイタイムランニングライトが特徴となる。リアエンドでは、プジョーとして初めて「PEUGEOT」のバックライト付きロゴが採用された。



ブリュッセル・モーターショーで公開された改良新型『408』 AUTOCAR

パワートレインのラインナップは従来通りで、2種類のハイブリッドと1種類のEVが用意される。EVモデルの『e-408』は空力性能を高めるアンダーボディクラッディングの装着により、航続距離が3km延長され、456km（WLTP）となった。

欧州仕様のe-408には「プラグアンドチャージ」機能が追加される。これにより公共充電器でケーブルを接続する際、自動的にアプリから電気料金の支払いが行われる。カード挿入やタップ操作が不要となり、充電プロセスが簡素化される。

プジョーによれば、この機能はすでに欧州全域の幹線道路を中心に設置された1万5000基の充電器で利用可能であり、今後も「急速に拡大していく」という。

一方、PHEVモデルの408は、電気のみでの航続距離が5km延長されて85kmとなり、総合出力も15ps向上して240psとなった。

改良新型408の価格と納車開始時期はまだ確定していない。