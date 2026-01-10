森口博子、彩り豊かな“わが家のおせち”を披露「美しく豪華」「おいしそう」 母＆姉と過ごした正月の思い出も紹介
歌手の森口博子（57）が、9日までに自身のブログを更新。「我が家のおせちはこんな感じでした」と書き出し、正月に家族で楽しんだおせち料理を披露した。
【写真】「美しく豪華」「おいしそう」森口博子が披露した彩り豊かな“わが家のおせち”
取り寄せしたおせちのようで、伊達巻やかまぼこ、黒豆、栗きんとんといった家庭でも定番の品に加え、伊勢海老やカニの爪といった豪華な食材も。入れ物は3段仕様で、彩り鮮やかかつ食材のバラエティー豊かな“豪華”なおせちとなっている。
おせちを堪能した後は、母親（89）＆姉と一緒にトランプなどをして遊んだそう。母とは暗算競争も行ったというが、「100から7を引いていくんだけどやばい 母の方が早い（笑）」と年齢を感じさせない頭の回転の速さに驚いていた。
投稿の最後では「母と姉と元気に楽しく過ごせるお正月が尊くて、心の底から幸せだなと思いました」と喜びを噛み締めていた。
コメント欄には「豪華おせち♪おいしそう 充実したお正月でしたね」「美しいおせち料理」「美しく豪華な、おせち料理の写真有りがとう」「お母様とお姉様とピロコ様 トランプ楽しそうですね」「お母様、素晴らしいですね〜」「森口博子さんご家族さまみなさま 仲良くされて、良いですね〜〜」などと、さまざまな反響が寄せられていた。
