ÈÄ³ÀÂà½õ»àµî¤«¤éÉ´Í¾Ç¯¡Ä¡ÖÈÄ³À¡×³¦¤Î¿·À±¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤«¤é¤Ò¤â¤È¤¯ÈÄ³ÀÀ«¤Î¥ë¡¼¥Ä
»ÒÌò»þÂå¤«¤é³èÌö¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡£Ì¾Á°¤Î¡ÖÍû¸÷¿Í¡×¤ÏËÜÌ¾¤Ç¡Ö¤ê¤Ò¤È¡×¤ÈÆÉ¤ß¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö¸÷¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLicht¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬Îò»ËÅª¥Ò¥Ã¥È¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤â¹¥±éÃæ¤ÎµÈÂôÎ¼¤ÎÌ¾»ú¤Î¥ë¡¼¥Ä
¤Ç¤ÏÌ¾»ú¤Î¡ÖÈÄ³À¡×¤Ï²¿¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÈÄ³À¡×¤È¤ÏËÜÍè¡¢ÈÄ¤òÊÂ¤Ù¤Æºî¤Ã¤¿³À¤äÈÄÊ½¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬Ì¾¾è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ì¾»ú¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏÌ¾¤Ë°ø¤à¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÌ¾¤Ï¹ÃÈå¹ñ»³Íü·´ÈÄ³À¡¢¸½ºß¤Î»³Íü¸©¹ÃÉÜ»ÔÁ±¸÷»ûÉÕ¶á¤Ç¤¢¤ë¡£À¶ÏÂ¸»»áÉðÅÄ»á¤Î°ìÂ²¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¡ÖÈÄ³À¡×¤òÌ¾»ú¤È¤·¤¿¤Î¤¬ÁÄ¤Ç¡¢ÈÄ³À²È¤Ï¤³¤ÎËöêã¤ÈÅÁ¤¨¤ë²È¤¬Â¿¤¤¡£
¸»Ê¿¹çÀï¤ÎºÝ¡¢ÈÄ³À·ó¿®¤Ï¸»ÈÏÍê¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸ù¤ò¤¢¤²¡¢½Ù²Ï¹ñ»ÖÂÌ·´ÂçÄÅ¡Ê¸½ºß¤ÎÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»ÔÂçÄÅ¡Ë¤ÎÃÏÆ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¤ËÉðÅÄ»á¤Î½Å¿Ã¤À¤Ã¤¿ÈÄ³À»á¤Ï¤½¤Î»ÒÂ¹¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÉðÅÄ¿®¸¼¤ÎÉ®Æ¬²È¿Ã¤À¤Ã¤¿ÈÄ³À¿®Êý¤¬ÃøÌ¾¡£
¡ÖÈÄ³À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢µìÅÚº´ÈÍ»Î¤ÇÌÀ¼£¤Ë³èÌö¤·¤¿À¯¼£²È¡¢ÈÄ³ÀÂà½õ¤À¤í¤¦¡£´ôÉì¤ÇË½´Á¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÈÄ³À»à¤¹¤È¤â¼«Í³¤Ï»à¤»¤º¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¹âÃÎ¾ë¤ä´ôÉì¸ø±à¤Ë¤ÏÆ¼Áü¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÉ´±ß»¥¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Î©ÇÉ¤ÊÉ¦¤Î¾ÓÁü¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£
ÈÄ³ÀÂà½õ¤â¤³¤ÎÈÄ³À¿®Êý¤Î»ÒÂ¹¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿®Êý¤ÎÄ¹ÃË¿®·û¤ÏÉã¤Î»à¸åÈÄ³À²È¤ò·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Î¿®¸¼¤«¤é¤ÏÁÂ¤Þ¤ì¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤â»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤â¤¤¤¦¡£¿®·û¤Î»ÒÀµ¿®¤Ï¤Î¤Á¤Ë»³Æâ°ìË¤Ë»Å¤¨¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÌ¾»ú¤ò¡Ö´¥¡×¤È²þ¤á¤ÆÅÚº´ÈÍ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÄ³ÀÂà½õ¤Ï¤³¤Î»ÒÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÀ¼£¸µÇ¯¤Ë¡Ö´¥¡×¤«¤é¡ÖÈÄ³À¡×¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Îµì²È¤ÎÈÄ³À²È¤âÈÄ³À¿®Êý¤ÎËöêã¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈÄ³À²È¤ÏÉðÅÄ»á²È¿Ã¤ÎËöêã¤È¤¤¤¦²È¤¬Â¿¤¤¡£
¸½ºß¡¢¡ÖÈÄ³À¡×¤Ï¿·³ã¸©ËÌÉô¤«¤é½©ÅÄ¸©ÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¡¢ÆÃ¤Ë»³·Á¸©Â¼»³»Ô¼þÊÕ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Åçº¬¸©¤Î½Ð±ÀÃÏÊý¤Ë¤âÂ¿¤¯¡¢µìº´ÅÄÄ®¡Ê¸½ºß¤Î½Ð±À»Ô¡Ë¤Ç¤ÏÄ®¤ÎºÇÂ¿Ì¾»ú¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤Ï»³Íü¸©¤Î½Ð¿È¡£¹ÃÈåÈÄ³À»á¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¡¿¹²¬ ¹À¡¡À«»á¸¦µæ²È¡£1961Ç¯¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆÈ³Ø¤ÇÌ¾»ú¤ò¸¦µæ¡¢Ê¸¸¥¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÃÏÌ¾³Ø¡¢Ì±Â¯³Ø¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¡£2017Ç¯¤«¤é5Ç¯´ÖNHK¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¤Ê¤Þ¤¨¤Ã¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾»úÉ´²Ê¡×¡ÖÁ´¹ñÌ¾»úÂç»öÅµ¡×¡ÖÆüËÜÌ¾ÌçÌ¾²ÈÂç»öÅµ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£