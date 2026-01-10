好き＆行ってみたい「仙石原温泉の宿」ランキング！ 2位「絶景の癒しの湯宿 箱根 星のあかり」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜29日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「温泉地の宿」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい仙石原温泉の宿」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「館内が新しく綺麗でご飯も美味しかったから」（30代女性／神奈川県）、「客室の露天風呂が美人の湯ということで肌によさそうでにごり湯で行ってみたいから」（30代回答しない／高知県）、「全室から自然の景色を楽しめる露天風呂付きで、仙石原の美しい風景をゆったり堪能できる点が魅力なので」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「TikTokでの動画で紹介されて気になっていた」（40代女性／神奈川県）、「富士山を眺めながら露天風呂に入るのは最高の贅沢ですし、和食から洋食の絶品料理や優雅なインテリア、ロビーでのコンサートなど楽しめます」（60代男性／兵庫県）、「富士山が一望できて四季おりおりの自然が感じることができるということと、料金がリーズナブルでお料理もおいしいです」（60代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：絶景の癒しの湯宿 箱根 星のあかり／29票「絶景の癒しの湯宿 箱根 星のあかり」は、箱根外輪山とイタリ池を一望するロケーションが魅力の宿。全室に強羅温泉の露天風呂を備え、開放感あふれる湯浴みを楽しめます。大浴場では白濁の仙石原温泉も堪能でき、二種の名湯で心と体を癒す贅沢なひとときを過ごせます。
1位：富士山を一望できる宿 ホテルグリーンプラザ箱根／74票「ホテルグリーンプラザ箱根」は、雄大な富士山を望む絶景ロケーションが魅力のリゾートホテル。富士山を正面に望む自家源泉の露天風呂「富士見露天風呂」では、仙石原温泉の湯に浸かりながら四季折々の富士の姿を堪能できます。夕食は和洋約50種類のプレミアムビュッフェで、旬の食材を使った多彩な料理を楽しめます。
(文:坂上 恵)