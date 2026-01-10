リンツ「バレンタインコレクション」発売！ ハート型の“リンドール”など限定4種類が登場
スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」は、1月8日（木）から、「リンツ バレンタインコレクション 2026」を、全国の店舗とオンラインショップで発売中だ。
【写真】ハート型がかわいい！ 限定“リンドール”のラインナップ
■テーマは“私のご褒美があなたの特別になる”
今回発売中の「リンツ バレンタインコレクション 2026」は、“私のご褒美があなたの特別になる”をテーマにしたバレンタイン限定のチョコレートが並ぶコレクション。
好きなフレーバーを選んで購入できる「PICK＆MIX」には、「リンドール ミルク」がハート型になった「ハート」をはじめ、カカオ感が際立つ「ハート 70％カカオ」や、ストロベリーの風味が広がる「ダークストロリー」、ミルクとホワイトチョコレートが合わさった「バレンタイン」の限定4種類が用意される。
また、バレンタイン限定の「ハート」や「バレンタイン」などを詰め合わせた「リンドールバッグ」や「リンドール リボンギフトボックス」、「リンドール ファミリーパック シーズナル」、「リンドール ミニギフトボックス」といった、ギフトに最適な商品もそろう。
さらに、「リンツ」のチョコレート職人“メートル・ショコラティエ”が2年もの歳月をかけ開発した「メートル・ショコラティエ セレクション」をリニューアルして展開するほか、モーツァルトの肖像をあしらった包みが印象的な「リンツ モーツァルトクーゲル ミルク／ダーク」が今年新しく登場した。
【写真】ハート型がかわいい！ 限定“リンドール”のラインナップ
■テーマは“私のご褒美があなたの特別になる”
今回発売中の「リンツ バレンタインコレクション 2026」は、“私のご褒美があなたの特別になる”をテーマにしたバレンタイン限定のチョコレートが並ぶコレクション。
好きなフレーバーを選んで購入できる「PICK＆MIX」には、「リンドール ミルク」がハート型になった「ハート」をはじめ、カカオ感が際立つ「ハート 70％カカオ」や、ストロベリーの風味が広がる「ダークストロリー」、ミルクとホワイトチョコレートが合わさった「バレンタイン」の限定4種類が用意される。
さらに、「リンツ」のチョコレート職人“メートル・ショコラティエ”が2年もの歳月をかけ開発した「メートル・ショコラティエ セレクション」をリニューアルして展開するほか、モーツァルトの肖像をあしらった包みが印象的な「リンツ モーツァルトクーゲル ミルク／ダーク」が今年新しく登場した。