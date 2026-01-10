私立仙台育英高校（仙台市宮城野区）のサッカー部で起きた男子部員へのいじめ問題で、学校側が昨年１２月、保護者に対する説明会を開き、いじめの加害者について「特定に至っていない」と説明していたことが分かった。

複数の関係者によると、説明会は部員の保護者が対象。学校側はいじめ対策を担当する教職員やサッカー部監督らが出席した。

学校側は、いじめ防止対策推進法に基づく「いじめ重大事態」として昨秋から調査した結果、「（男子部員が）長期間にわたって強い心理的圧力を受けたことは否定できない」と指摘した。男子部員が訴えた悪口や暴言などについても「おおむね客観的事実と確認された」とした。一方で、「複数の生徒が明らかな悪意を持って被害生徒のみを標的にしたとは断言できない」とも語ったという。

その上で、部の構造的な課題として、〈１〉罰則が過度に重い〈２〉顧問団の指導によって上下関係が固定化された可能性がある――などと指摘。「連帯責任を前提とした部内の規律などが、いじめを誘発する背景にあった」と説明したという。

同校の担当者は８日、読売新聞の取材に「保護者対象の説明会を開いたことは事実だが、内容については控えたい」と話した。