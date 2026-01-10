会社社長の男性を殺害か　部下の男を逮捕　「あんなに毎日一緒にいたのに…」 2人は高校時代の同級生か　東京・大田区

東京・大田区で、会社社長の男性が殺害された事件で、警視庁はこの会社の営業部長の男を逮捕しました。

山中正裕容疑者（45）は7日ごろ、大田区のマンションで、会社社長の河嶋明宏さん（44）の首などを刃物で刺して殺害した疑いが持たれています。

山中容疑者は、河嶋さんの会社の営業部長を務め、高校時代の同級生とみられています。

調べに対し、「刺したことは間違いないが殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しているということです。

河嶋さんと山中容疑者を知る人：

（山中容疑者は）同級生で親友で、あきちゃん（河嶋さん）の会社に入って右腕として頑張ってやっていくという話は聞いていたので。あんなに毎日一緒にいたのに（最近は）一緒に飲まなくなってた。

一方、別の友人は山中容疑者について、「まーさん（山中容疑者）はどこかすごく短気な一面があった」と話しました。

山中容疑者は任意の事情聴取で「日頃の態度に不満があり訪問した。意見を言ってもみ合いとなり持ってきた刃物で刺した」と話していて、以前住んでいたマンションのゴミ置き場からは、血の付いた刃物が押収されたということです。