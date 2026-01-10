俳優の高杉真宙さん（29）が9日、都内で行われた主演映画『架空の犬と嘘をつく猫』（公開中）の初日舞台挨拶に登場し、お正月の過ごし方や2026年の抱負を明かしました。

■2026年の抱負は「身体だけ！！ 鍛える」 その理由は？

今年のお正月の過ごし方について聞かれた高杉さんは、「実家の福岡に帰って、家族とゆっくり過ごしていました。番組見たりして、こんなにゆっくり過ごせる日はいい時間だなと思いながら、ゆるりゆるりとしていました。おせち料理を食べたりとかしてました」と明かしました。

さらに、「あと普段、はやりとかに疎いもので。今回初めて、ちゃんと色んなウワサに聞く人気のアーティストさんとか（の楽曲）を聴いて、“あ〜これが今はやっている曲なのか〜”とか。そういうのに触れたりとかして、楽しかったな」と振り返りました。

また、イベントでは、新年の抱負についてフリップを使って発表するコーナーもあり、高杉さんは「身体だけ！！ 鍛える」と発表。「毎年、抱負って言われると筋トレだの、筋肉隆々だの書いていたんですけど。毎年書いていて、かなっていない」と話しました。

この抱負にしたのには理由があるようで、「ちょっと筋肉を増やしたいなって思ったときに、食べて体重増やさなきゃと思って食べてたんですよ。そうしたら、顔も丸くなって、スタイリストさんやメイクさんに注意され始めて、去年ぐらいから。別に役があったわけじゃなくて、僕自身が筋肉隆々になりたかっただけなんですよ。だから、僕も良くなかったなって思って、痩せたんです。なので、今年の目標は太らずに身体だけ鍛える」と明かしました。

イベントには、高杉さんの他にも伊藤万理華さん（29）、深川麻衣さん（34）、安藤裕子さん、向里祐香さん（35）、安田顕さん（52）、森ガキ侑大監督が登壇しました。

映画では、“不都合な真実”から目をそらし、それぞれのウソを重ねながらも、共に生きていくある家族の約30年間が描かれます。高杉さんは主人公・羽猫山吹を演じます。