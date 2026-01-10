【3連休に作りたい】でかっ！うまっ！５つの味が楽しめる「でかパンケーキ」のレシピ
年末年始の大きなイベントも終わったし、この連休は何しよう……。
そんなときは、おうちで非日常を味わってみませんか？
今回ご紹介するのは「5種の味入りでかパンケーキ」。
大きなパンケーキに5種の具を仕込んで楽しむ、アドベンチャーおやつです。
「この味が出てきた！」
「次は何が出てくるかな？」
と盛り上がること間違いなしですよ♪
「5種の味入りでかパンケーキ」のレシピ
材料（かなり多めの1人分）
〈生地〉
ホットケーキミックス……150g
溶き卵……1個分
牛乳……1/2カップ
はちみつ……大さじ3
市販の粒あん……40g
いちごジャム……大さじ1
市販の焼きプリン……40g
ミルクチョコレート……20g
バナナ（斜めに切ったもの）……1/5本（約20g）※1
クリームチーズ……30g
〈トッピング〉
メープルシロップ……適宜
バター……適宜
作り方
（1）生地を作る
ボールに溶き卵、牛乳、はちみつを入れて泡立て器でよく混ぜる。ホットケーキミックスを加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。
（2）生地を焼く
直径20cmのフライパンを弱火で1分ほど熱し、一度ぬれぶきんの上に3秒ほど置いてさます。生地の1/2量を流し入れ、ふたをして縁にぷつぷつと小さな穴があくまで、とろ火で5分ほど焼く。
（3）具を入れる
生地の上に具を等間隔にのせる（チョコレートは細長く切って並べ、その上にバナナを重ねる）。チョコとバナナは、浮いてくるようであればかるく押し込む。残りの生地を縁から全体に流し入れ、もう一度ふたをして、縁が固まるまで20分ほど焼く（中央は生地が固まっていない状態でOK）。
（4）裏返してさらに焼く
直径20cm以上の平皿にフライ返しで水平に取り出し、フライパンをかぶせて上下を返し、戻し入れる。縁をきれいに整え、もう一度ふたをして5分ほど焼く。中央に竹串を刺してみて、生地がついてこなければ焼き上がり。器に盛り、バターをのせ、メープルシロップをかける。
じゃじゃじゃじゃーん！ できあがり。
あんこ、いちご、ぷりん、チョコバナナ、クリームチーズ……食べる場所によって味が違ってとっても楽しい！ 子どもも大人もワクワクが止まりません。
大きくて、楽しいパンケーキに、こころもおなかも大満足。
ぜひぜひこの連休に家族で作って、食べてみてくださいね♪
