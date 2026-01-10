【3連休に作りたい】でかっ！うまっ！５つの味が楽しめる「でかパンケーキ」のレシピ

年末年始の大きなイベントも終わったし、この連休は何しよう……。

そんなときは、おうちで非日常を味わってみませんか？



今回ご紹介するのは「5種の味入りでかパンケーキ」。

大きなパンケーキに5種の具を仕込んで楽しむ、アドベンチャーおやつです。



「この味が出てきた！」

「次は何が出てくるかな？」



と盛り上がること間違いなしですよ♪

「5種の味入りでかパンケーキ」のレシピ

材料（かなり多めの1人分）

〈生地〉

ホットケーキミックス……150g

溶き卵……1個分

牛乳……1/2カップ

はちみつ……大さじ3





作り方

〈具〉市販の粒あん……40gいちごジャム……大さじ1市販の焼きプリン……40gミルクチョコレート……20gバナナ（斜めに切ったもの）……1/5本（約20g）※1クリームチーズ……30g〈トッピング〉メープルシロップ……適宜バター……適宜

（1）生地を作る

ボールに溶き卵、牛乳、はちみつを入れて泡立て器でよく混ぜる。ホットケーキミックスを加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。



（2）生地を焼く

直径20cmのフライパンを弱火で1分ほど熱し、一度ぬれぶきんの上に3秒ほど置いてさます。生地の1/2量を流し入れ、ふたをして縁にぷつぷつと小さな穴があくまで、とろ火で5分ほど焼く。



（3）具を入れる

生地の上に具を等間隔にのせる（チョコレートは細長く切って並べ、その上にバナナを重ねる）。チョコとバナナは、浮いてくるようであればかるく押し込む。残りの生地を縁から全体に流し入れ、もう一度ふたをして、縁が固まるまで20分ほど焼く（中央は生地が固まっていない状態でOK）。



（4）裏返してさらに焼く

直径20cm以上の平皿にフライ返しで水平に取り出し、フライパンをかぶせて上下を返し、戻し入れる。縁をきれいに整え、もう一度ふたをして5分ほど焼く。中央に竹串を刺してみて、生地がついてこなければ焼き上がり。器に盛り、バターをのせ、メープルシロップをかける。

じゃじゃじゃじゃーん！ できあがり。



あんこ、いちご、ぷりん、チョコバナナ、クリームチーズ……食べる場所によって味が違ってとっても楽しい！ 子どもも大人もワクワクが止まりません。



大きくて、楽しいパンケーキに、こころもおなかも大満足。

ぜひぜひこの連休に家族で作って、食べてみてくださいね♪

