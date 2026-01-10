上白石萌歌と生田斗真がW主演を務めるドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（以下、『パン恋』）の放送が、1月10日から日本テレビ系でスタートする。

膨大な情報が押し寄せる現代人の悩みを、あえて“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せな人生を送るためのヒントを見つけるストーリーで、あまり耳馴染みのない“アカデミック・ラブコメディ”と謳われている本作。生活情報誌『リクラ』の編集者で、仕事も恋愛も行く先の見えない暗礁に乗り上げた日々を過ごす柴田一葉に上白石が抜てきされ、人間にはまったく興味がなく、“動物の求愛行動”を専門に研究する准教授の椎堂司を生田が演じる。

連続テレビドラマの初主演を務める上白石と、近年は個性的な役柄を巧みな表現力で務めあげ、本作では主題歌までも担当するエンターテイナーぶりを発揮する生田。2025年は新境地を拓く活躍を見せていた2人が、一風変わったラブコメディでどのような掛け合いを見せてくれるのだろうか。

上白石はこれまでも演じた役柄の魅力を余すことなく芝居に反映しており、特に2025年12月に公開された映画『ロマンティック・キラー』では、どんなキャラクターが相手でも雰囲気を作り上げる柔軟な対応力を見せつけてくれた。

彼女が演じたのは、恋愛にまったく興味がないにもかかわらず、次元を超えて襲来するカッコいい男子たちとの恋愛フラグを立てられまくる主人公・星野杏子。本人は「自分にとってかなり新境地な役柄でした」と語っていたが、何通りもあるロマンティックな出来事に翻弄されながらも、ただでは恋に落ちない意思を貫く姿は貫禄すらあった。

本作では有名なラブストーリーのオマージュが随所にちりばめられており、恋愛イベントが発生したキャラクターの数は両手の指を合わせても足りないほど。非常に特殊な設定であったことは間違いないが、彼女のもとに計り知れないほどの経験値が積み上がっているのは確かだ。普段はクールなイケメンだが、動物のことになるとテンションが上がって饒舌になる『パン恋』の司とも、息のあったやりとりを見せてくれそうだ。

一方、生田の2025年は非常に奇抜な役柄を演じた1年だった。2019年に始まったドラマ『俺の話は長い』（日本テレビ系）で、喫茶店を営む母親の住む実家に帰省する無職のニート・岸辺満を演じた生田は、5年ぶりの続編となる『俺の話は長い～2025・春～』でも変わらずにめんどくさいキャラクターを再来させる。

言い訳の上から屁理屈を塗りたくり、口先だけを器用に操る話ぶりは健在。「自分は間違っていない」と本気で信じている表情で話し続ける満のひねくれたキャラクターは、人間にまったく興味がない変わり者である『パン恋』の司とも通ずる部分がある。生田の役どころはセリフ量も非常に多いはずなので、本作で培った経験を十二分に発揮してくれそうだ。

さらに、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）では、蔦重（横浜流星）たちの前に最後まで立ちはだかった一橋治済を怪演。自らの欲望を満たす筋書きを容赦なく遂行し、意のままに政権を操る治済は、まさにラスボスに相応しい末恐ろしさと冷酷さを兼ね備えた人物だった。狂気の仮面をつけ外しながら、のらりくらりと言葉を避けていく生田の芝居なくしては、これほどまでに畏怖される対象とはならなかっただろう。終盤には一橋治済の“替え玉”となる斎藤十郎兵衛を一人二役で演じ、一目で別人であることが分かる確かな演技力を証明した。

三谷幸喜が25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を担当した『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）では、物語の中盤から登場して存在感を発揮。1984年の渋谷・八分坂にあるWS劇場でダンサーとして働くリカ（二階堂ふみ）の元情夫である“トロ”ことトロ田万吉を演じた生田は、彼女に心を奪われている脚本家の久部を演じた菅田将暉と一騎打ちで火花を散らす。

トロは久部の舞台に対しても悪態をつき、粗暴な言動を繰り返す男だが、どこか悪役になりきれない滑稽なキャラクターでもある。乱暴な口ぶりに似合わない情けなさを絶妙な塩梅で調整できる生田は、場をかき乱すために配置された役者として抜群の存在感を放っていた。

『パン恋』のあらすじを振り返ると、自身の主張を曲げずに説き伏せようとする生田に、上白石が翻弄されながらも食らいついていく構図になるだろう。それぞれが2025年に大活躍した役柄を踏まえても絵が想像しやすく、毛色の異なるコメディをやり遂げてきた2人の相性も悪くないはずだ。上白石と生田がそれぞれ演じる一葉と司が、互いに影響を与えながら、どのような関係性になっていくのか。

（文＝ばやし）