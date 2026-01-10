日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1510円高の5万3590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53751.13円 ボリンジャーバンド3σ
53590.00円 10日夜間取引終値
52757.82円 ボリンジャーバンド2σ
52312.00円 5日移動平均
52050.00円 一目均衡表・転換線
51939.89円 9日日経平均株価現物終値
51764.51円 ボリンジャーバンド1σ
51265.00円 一目均衡表・基準線
50771.20円 25日移動平均
49845.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49777.89円 ボリンジャーバンド-1σ
49402.93円 75日移動平均
48784.58円 ボリンジャーバンド2σ
48475.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47791.27円 ボリンジャーバンド3σ
42897.00円 200日移動平均
