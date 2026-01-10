　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1510円高の5万3590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53751.13円　　ボリンジャーバンド3σ
53590.00円　　10日夜間取引終値
52757.82円　　ボリンジャーバンド2σ
52312.00円　　5日移動平均
52050.00円　　一目均衡表・転換線
51939.89円　　9日日経平均株価現物終値
51764.51円　　ボリンジャーバンド1σ
51265.00円　　一目均衡表・基準線
50771.20円　　25日移動平均
49845.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49777.89円　　ボリンジャーバンド-1σ
49402.93円　　75日移動平均
48784.58円　　ボリンジャーバンド2σ
48475.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47791.27円　　ボリンジャーバンド3σ
42897.00円　　200日移動平均


株探ニュース