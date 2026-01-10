　10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比78.0ポイント高の3605.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3614.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3605.50ポイント　　10日夜間取引終値
3552.80ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3535.60ポイント　　5日移動平均
3517.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3514.11ポイント　　9日TOPIX現物終値
3491.33ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3468.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3429.86ポイント　　25日移動平均
3368.39ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3313.97ポイント　　75日移動平均
3309.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3306.92ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3245.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3008.65ポイント　　200日移動平均


