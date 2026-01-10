TOPIX先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比78.0ポイント高の3605.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3614.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3605.50ポイント 10日夜間取引終値
3552.80ポイント ボリンジャーバンド2σ
3535.60ポイント 5日移動平均
3517.25ポイント 一目均衡表・転換線
3514.11ポイント 9日TOPIX現物終値
3491.33ポイント ボリンジャーバンド1σ
3468.25ポイント 一目均衡表・基準線
3429.86ポイント 25日移動平均
3368.39ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3313.97ポイント 75日移動平均
3309.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3306.92ポイント ボリンジャーバンド2σ
3245.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3008.65ポイント 200日移動平均
株探ニュース
