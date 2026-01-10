　10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

724.51ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
717.16ポイント　　200日移動平均
714.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
709.00ポイント　　10日夜間取引終値
707.29ポイント　　9日東証グロース市場250指数現物終値
707.03ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
704.25ポイント　　75日移動平均
700.80ポイント　　5日移動平均
689.56ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
688.00ポイント　　一目均衡表・転換線
685.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
672.08ポイント　　25日移動平均
671.50ポイント　　一目均衡表・基準線
654.60ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
637.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
619.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


