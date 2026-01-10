グロース先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
724.51ポイント ボリンジャーバンド3σ
717.16ポイント 200日移動平均
714.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
709.00ポイント 10日夜間取引終値
707.29ポイント 9日東証グロース市場250指数現物終値
707.03ポイント ボリンジャーバンド2σ
704.25ポイント 75日移動平均
700.80ポイント 5日移動平均
689.56ポイント ボリンジャーバンド1σ
688.00ポイント 一目均衡表・転換線
685.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
672.08ポイント 25日移動平均
671.50ポイント 一目均衡表・基準線
654.60ポイント ボリンジャーバンド-1σ
637.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
619.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
