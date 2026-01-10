¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥±¥×¥é¡¼ ÌôÊªµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç80»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¡¡FAÃæ¤Ç¿·µåÃÄ¤È¤Î·ÀÌóÄù·ë»þÅÀ¤«¤é½èÊ¬Å¬ÍÑ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥é¡¼³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢MLB¤ÎÌôÊªµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Ë80»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡MLB¤Ï¡¢¥±¥×¥é¡¼¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÌôÊª¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ô¥È¥ì¥ó¥Ü¥í¥ó¡ÊÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥Æ¥í¥¤¥É·Ï¤Î¶Ø»ßÌôÊª¤Ç¡¢¶ÚÎÏ¡¦²óÉüÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢MLB¤Ç¤ÏÍÛÀ¤¬½Ð¤ì¤ÐÂ¨½Ð¾ìÄä»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊª¼Á¡Ë¤ËÍÛÀÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥×¥é¡¼¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥é¥È¡¼¥ó³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢127»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.216¡¢½ÐÎÝÎ¨.300¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.391¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥±¥×¥é¡¼¤òºÇ½é¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤â¥Ä¥¤¥ó¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎWAR¤Ç20.6¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢OPS¤Ï.741¡¢ÄÌ»»179ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ï¡¢¥±¥×¥é¡¼¤¬¤¤¤º¤ì¤«¤ÎµåÃÄ¤È·ÀÌó¤·¤¿»þÅÀ¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢MLB¤ÎÏ«»È¶¦Æ±¤Ë¤è¤ëÌôÊªËÉ»ß¡¦¼£ÎÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¥±¥×¥é¡¼¤Ï2026Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£