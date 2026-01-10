再び2ウェイ契約伝えるNBAジャパンの投稿が話題

NBAの名門シカゴ・ブルズと再び2ウェイ契約を結んだ河村勇輝が、人気漫画「スラムダンク」の世界に紛れ込んだかのような1枚が注目を浴びている。

ブルズは6日（日本時間7日）に河村との再契約を発表。これをNBAジャパンの公式Xは、ブルズの赤いユニホームを着た河村の漫画風イラストとともに「HE’S BACK!! ついに河村勇輝がコートに帰ってくる！ シカゴ・ブルズとの2way契約が発表に」として伝えた。

このイラストに日本のファンは「スラムダンク」を思い出したようで、様々なコメントが並んだ。

「スラムダンクに出てくる凄い強者感あるキャラみたい」

「リョーちんっぽい？」

「やっぱ湘北のユニホームって、ブルズから訴えられるレベルで同じだなw」

「このユニホームは日本人に刺さるよな！」

「お辞儀でこんなかっこいいバスケ選手いない」

河村は昨季、NBAグリズリーズと2ウェイ契約を結び、22試合に出場。今季開幕前のサマーリーグにはブルズの一員として参加し、7月に2ウェイ契約を結んだ。ただ10月に足の故障のため契約解除。1月に同じ契約を結び直している。



