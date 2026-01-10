【20歳＆18歳】2026年の“新成人”が豪華！ 若き大河女優に元人気子役、「パプリカ」歌った少女も
年が明けてまもなくやってくるのが成人の日。芸能界にも今年20歳の成人式を迎えるという俳優や18歳になって晴れて成人となるタレントが続々。ここでは今年20歳、18歳になるフレッシュな芸能人たちをまとめて紹介していこう。
【写真】今年20歳＆18歳！ 新成人になる芸能人をイッキ見
【今年20歳】若き大河女優、カンヌ俳優らが揃う！
■當真あみ
スカウトをきっかけに2020年に芸能界入りした女優の當真あみは11月2日が20歳の誕生日。CM出演を経て2022年1月期放送のドラマ『妻、小学生になる。』（TBS系）でテレビドラマ初出演を果たし、一躍脚光を浴びた彼女は、2023年には『どうする家康』（NHK総合）で大河ドラマに初出演。さらに翌年には『ケの日のケケケ』（NHK総合ほか）でテレビドラマ初主演を担った。また2025年7月期には連続ドラマ初主演作となった『ちはやふる‐めぐり‐』（日本テレビ系）が放送され、同年10月には長編映画初主演作となった『ストロベリームーン 余命半年の恋』も公開された。2026年は1月に中島セナとダブル主演を務めた『終点のあの子』が、そして4月には出演作『人はなぜラブレターを書くのか』が劇場公開される予定だ。
■大西利空
5月16日に20歳の誕生日を迎えるのは、幼少期から子役として芸能界で活躍している俳優の大西利空。2012年10月期放送のドラマ『ゴーイング マイ ホーム』（フジテレビ系）で子役として初の連続ドラマレギュラー出演を果たすと、以降は『昭和元禄落語心中』（NHK総合）、映画『るろうに剣心 最終章 The Final』、NHK大河ドラマ『どうする家康』、『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2026年は1月期ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）に出演する。
■城桧吏
カンヌ国際映画祭で最高賞パルム・ドールを獲得した『万引き家族』への出演で注目を集めた城桧吏は9月6日で20歳に。スカウトをきっかけに子役としてキャリアをスタートした城は、EBiDANの研究生で構成されたダンス＆ボーカルグループ「STA*M」メンバーとしても活動（2022年に卒業）。並行して大河ドラマ『西郷どん』（NHK総合）や映画『約束のネバーランド』などの作品に出演。2025年は出演作となった大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合）や畑芽育とダブル主演を務めた『終活シェアハウス』（NHK BS）が放送された。
■田牧そら
8月2日で20歳になるのはバラエティ番組『有吉のお金発見 突撃！カネオくん』（NHK総合）の日直アシスタントも務めている女優の田牧そら。幼少期から広告モデルを務めていた彼女はヤマザキパンやイトーヨーカドー、フジッコといった企業のテレビCMに多数出演。さらに女優としては『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）にレギュラー出演し、翌年放送の『スカイキャッスル』の演技でも注目を集めた。2025年は『I, KILL』（WOWOW）と『いつか、無重力の宙で』（NHK総合）に出演。12月公開の劇場アニメ『この本を盗む者は』では声優に初挑戦した。
【今年18歳】元人気子役に「パプリカ」歌った少女らが成人に！
■寺田心
幼少期に出演したCMで脚光を浴び、子役としても活躍した寺田心が6月10日で18歳になる。3歳から芸能活動をスタートさせたという彼は『5→9〜私に恋したお坊さん〜』（フジテレビ系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』（NHK総合）、『トクサツガガガ』（NHK総合）、映画『鋼の錬金術師』シリーズ、連続テレビ小説『らんまん』（NHK総合）などのドラマに出演。2025年は『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』や『ワタシってサバサバしてるから2』（NHK総合）などに出演した。
■ゆたぼん
“少年革命家”を自称し「不登校の自由」などを主張してきたYouTuberのゆたぼんは12月12日で18歳に。ボクシングデビューや日本一周などを経て、2023年9月には中学校へ登校したことを報告している。2024年からは“冒険家”を自称し、翌年4月には高卒認定試験に合格したことを公表。同年11月、整形手術を受けて二重まぶたとなった。
■住田萌乃
米津玄師プロデュースの「パプリカ」を歌うユニット・Foorinでメインボーカルを務めた住田萌乃は3月29日で18歳。子役として芸能活動をスタートした彼女は、2014年度後期の連続テレビ小説『マッサン』（NHK総合）で主人公夫妻の養女を演じ注目を集めた。さらに2019年度後期の連続テレビ小説『スカーレット』（NHK総合）では、戸田恵梨香演じる主人公の少女期を演じた。2025年はドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系）や24時間テレビドラマスペシャル『トットの欠落青春記』（日本テレビ系）、映画『ブラック・ショーマン』に出演した。
■tuki.
本名、素顔、出身地など非公開の現役女子高校生シンガーソングライターtuki.は、今年高校3年生の18歳に。2023年9月に配信リリースされた「晩餐歌」で脚光を浴びた彼女は、2024年1月には史上最年少の15歳でBillboard JAPANの首位を獲得。同年の『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）でテレビ初歌唱を果たした。2025年4月期放送の日曜劇場『キャスター』（TBS系）では主題歌と劇中歌を担当。さらに映画『愚か者の身分』の主題歌も担当している。2026年2月には日本武道館での初ライブも予定されている。
