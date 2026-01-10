美脚まぶしすぎる“日本一強いアナウンサー”のチャイナドレスショットを一気見 ファンもメロメロ「ふくらはぎが立派すぎる！」
モデルのような美しいスタイルにチャイナドレスを纏い、豪快に瓦を割ったことが話題になったフリーアナウンサーの堀江聖夏。今回は彼女が自身のSNSで投稿したビジュ爆発のチャイナドレスショットの数々を紹介していきたい。
【写真】堀江聖夏アナのカッコよさとかわいさが詰まったチャイナドレス姿（11枚）
■キュートなピンクチャイナドレス
昨年の8月には「2枚目のふくらはぎが…たまには、、ピンクチャイナ、どうかなぁ？」とつづり、綺麗なふくらはぎがちらりと見えるピンクのチャイナドレス姿をアップ。中華街で撮影された写真は雰囲気バツグンで、別のカットではパンダのぬいぐるみとの2ショットや、中華街を散策するシーンもあり、堀江アナのかわいさがぎゅっと詰まっている。
コメント欄にはファンから「カッコ可愛いです！ 押忍！」「なにもかもが最高レベル」「ふくらはぎが立派すぎる！」など絶賛の声が上がっている。
■大人気対戦格闘ゲームの美女に変身
「マクドナルド」と対戦格闘ゲーム『ストリートファイターII』がコラボした際には、「油淋鶏マヨチキン！春麗コラボ 押忍！ ＃マクドナルド」とつづり、人気キャラクターの「春麗」になりきった姿を披露。スタイルからかわいさまで再現度は完璧で、手にはコラボバーガーである「油淋鶏マヨチキン」が握られている。
この投稿にファンからは「ご本人登場」「足がスッキリ前に出てるなあ」「すごく幼く見えて 誰？ ってなりました」「堀江さんの為のコラボだと思ってる」など、絶賛の声が集まっていた。
■華麗なキックはもはや実写版春麗
先述の春麗と言えば「百裂脚」や「スピニングバードキック」といった華麗な足技も有名だが、今回の投稿では「日本の春麗」とコメントし、大迫力のハイキックを見せた。白くて長い美脚による蹴りは美しくもカッコいい。
この投稿を見たファンは彼女のおみ足に魅了され「まさに映画のワンシーンだね」「ももの筋肉が美しい」「風を切る音が聞こえてきそう」などの声を上げている。
■ミニ丈チャイナドレスでファンを虜に
少し珍しい薄紫色のチャイナドレスを纏ったショットでも、その抜群のスタイルを遺憾なく発揮。ミニ丈ドレスから伸びる足は筋肉でカッコよく引き締まっており、まるでアスリートか格闘家のようだ。
この投稿にファンからは「春麗そのもの」「いい美脚ー」「スタイルお化け」「どうしてそんなに美しいんですか？」などの声が集まっている。
■足だけではなく二の腕もムキムキ
昨年12月の投稿では「Muscle Power 全開鍛えすぎてしまった」とし、自身のオフショットをアップ。複数公開されている写真には、チャイナドレス姿の堀江が力こぶをアピールする様子や日本刀を振り上げるカッコいい姿が収められている。
ファンに「筋肉質でも良いですか？」と呼びかける堀江の投稿にファンからは「ムキムキですごーーーーい!!」「So cool！」「とっても素敵です」などの声が相次いでいる。
引用：
「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）、「堀江聖夏」エックス（＠0714_lovelys）
