【ハニーズのネイビー色】が大人の垢抜けに利く！ 40・50代の冬に♡「サマ見えコート」

上品で知的なムードを演出してくれるネイビーは、大人女性のワードローブに加えておきたい優秀なカラー。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で人気のサマ見えコートの中から、ネイビーのアイテムをピックアップ。オン・オフ使えそうな上品デザインから、アウターコーデのマンネリを解消できそうなデザインまで、毎日のスタイリングに重宝しそうなコートを紹介します。

きれいめカジュアルにぴったりな上品キルティング

【GLACIER lusso】「キルティングコート」\6,900（税込・セール価格）

カジュアルな装いにぴったりなこちらのコートは、キルティング素材のもつ優しい雰囲気はそのままに、ネイビーカラーで程よくきちんと見えしそう。ラフなコーデはもちろん、きれいめスタイルにも馴染みそうです。着膨れしがちな中綿素材ですが、スッキリとしたノーカラーや、サイドのスリットデザインなど、軽やかに羽織れそうなディテールが見逃せません。公式サイトで「ゆったりめ幅 × ジップアップでしっかりと暖かい」と紹介されており、冬のデイリーコーデに活躍する予感。