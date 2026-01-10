ドジャースがタイガースから万能内野手イバネスを獲得

ドジャースが９日（日本時間１０日）、タイガースからフリーエージェント（ＦＡ）となっていたアンディ・イバネス内野手とメジャー契約を結んだ。年俸はまだ報じられていない。

４月に３３歳になるイバネスは、昨年１１月にタイガースからノンテンダー（契約提示なし）となってＦＡになったばかり。２０２３年からタイガースでユーティリティープレーヤーとしてプレーし、その間に３０４試合に出場、打撃成績は打率２割５分１厘、２０本塁打と平均をやや下回っていたものの守備面では評価が高く、内野全ポジションに加え、外野も守った。

ドジャースの内野陣は比較的年齢が高い。遊撃手のムーキー・ベッツは３３歳で、一塁手は３６歳のフレディ・フリーマン、三塁のマックス・マンシーは３５歳。二塁手はレギュラーが決まっておらずミゲル・ロハス、トミー・エドマン、金慧成（キム・ヘソン）がいるが、ロハスは今季限りの現役引退を表明している。

ドジャースはこの日、ウエーバーでツインズからライアン・フィッツジェラロド内野手を獲得したばかり。ブルージェイズからＦＡになっているボー・ビシェット内野手を獲得できなかった場合に備えてか内野手強化が続いている。