タレントの鈴木奈々（３７）が久しぶりに制服を着たことを明かした。

１０日までにインスタグラムで「おはようございます 昨日は久しぶりに制服を着ました！」とつづり、ブレザーとチェック柄スカートの自撮りを投稿。「普段スカート履かないから生足出すの恥ずかしい けどコスプレしてるみたいで楽しかった」と明かし、「前日足出すからスクラブしました スベスベになった！＃テレビの仕事」と準備万端で臨んだことを伝えた。

昨年１２月２１日に自身のＹｏｕＴｕｂｅに「【花嫁修行】鈴木奈々、ダイエット始動！」と題した動画をアップし、トレーニングを開始した鈴木。動画内の測定では身長１５４センチで体重５０・８キロ、体脂肪率２９・８％と明かし、「私のベストの体重は４７キロ」と説明。「でもぶっちゃけそんなにすごい体重は気にしてないんですよ。私は体重ってよりも見た目。ボディーメイクをしたい」と語っていた。

早速トレーニングの効果が出ているような美脚ぶり。フォロワーは「めちゃかわっ！今のほうがかわいいんじゃないですか？」「現役ＪＫより可愛い」「メロイ」「学生でもまだ十分通じる」と驚がくした。

鈴木はプライベートでは２０１４年１月に一般男性と結婚も、２１年７月に離婚している。