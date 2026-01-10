〈《1月解散でどうなる？》「“サナエ人気”が驚異的」高市首相効果で“自民圧勝”！ 衆院選「緊急当落予測」〉から続く

1月9日夜、読売新聞が配信した記事が波紋を呼んでいる。

「高市首相が衆院解散を検討、23日通常国会の冒頭に…2月上中旬に投開票の公算」

1月23日召集が予定される通常国会の冒頭で高市早苗首相が衆院を解散する検討に入ったことを報じたのだ。実際に解散となった場合、選挙結果はどうなるのか。

「週刊文春」は昨年11月の時点に既にシミュレーションを行っていた。11月12日配信の「週刊文春 電子版」記事より一部を抜粋してお届けする。

高市内閣の驚異的な高支持率を受け、党内で囁かれる1月解散説。自民がサナエブームに後押しされる中、それでもピンチの面々が。埋没する野党の中で一人勝ちの政党とは――。

高市首相が伝家の宝刀を抜いて解散に踏み切れば、政界の勢力図はいかに書き換わるのか。「週刊文春」は政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに緊急選挙予測を実施した。

その結果、自民は“サナエ効果”に後押しされる形で圧勝する結果となった。

高市自民とは対照的に、首相指名選挙で足並みを揃えられなかった野党は、概ね議席減の見通しだ。野党第一党の立憲は野田佳彦代表が存在感を発揮できずに埋没し、現有議席の148から大きく議席を減らす。



立憲は存在感ナシ ©時事通信社

国民民主は、玉木雄一郎代表が次期首相候補に浮上しながらも“日和った”姿勢が支持率に大ブレーキをかけ、予測は1議席減となった。

〈【衆院選「解散検討」読売が報道】全国289選挙区当落リスト 早期解散なら自民、国民、参政はどうなる？《立憲、公明、維新…各政党議席も完全予測》〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月20日号）