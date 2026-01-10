ようやくMの水に慣れた若獅子が、確かな結果を残し始めた。「大和証券Mリーグ2025-26」1月9日の第1試合はKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）がトップを獲得。年またぎの個人2連勝で、チームに年明け初の勝利をもたらした。

【映像】ようやくMの水に慣れた？阿久津翔太の姿

この試合は東家から阿久津、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）の並びで始まった。阿久津は東1局、瑞原のリーチにドラの8筒を勝負し、發の2100点で先制。開局早々の鋭い攻めに、解説の石橋伸洋（最高位戦）も「なかなか取れないアガリ」と賛辞を送った。

続く東2局2本場では、タンヤオ・一盃口・ドラの5200点をダマテンに構え、瑞原からロン。押し引きの判断も冴え、リードを着実に広げていく。

東3局1本場、佐々木がドラの發をポンし、そのドラを切った親の瑞原がリーチ。場の空気が一気に引き締まる。阿久津は場況の良い6・9索待ちでテンパイすると、追っかけリーチを選択。浅見から6索が放たれ、リーチ・裏ドラの2600点。打点以上に、2者の勝負手を止める価値ある一打となった。

これが阿久津にとって最後のアガリとなったが、南場は他家の反撃を丁寧にかわして凌ぐ展開に。オーラスではラス目の瑞原が満貫をツモり試合終了、阿久津がトップを守り切った。阿久津はこれで個人4勝目。

「今年最初のサクラの花を咲かせます」と意気込んで臨んだ一戦でトップを獲得。阿久津は「本当にうれしいです」と微笑んだ。ファンに向けては「10チームあれば、調子のいいチームも悪いチームもある。それぞれの喜びや苦しみ、物語を楽しんでもらえたら」と、リーグ全体への想いも語った。

9月16日の開幕戦でデビュー初勝利を挙げたものの、その後の2勝目は12月。約3カ月、苦しい時間を過ごした阿久津にとって、この個人2連勝は格別なものだ。ファンからは「あくちー！ナイスファイト！」「いいこと言うわ」「阿久津カッコいいなぁ」と称賛の声が相次いだ。

【第1試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）2万7800点／＋47.8

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）2万7300点／＋7.3

3着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）2万3300点／▲16.7

4着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）2万1600点／▲38.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

