おぎやはぎ仰天 約50年前の高級外車“衝撃”ビフォーアフター 不動車を発掘→5万円で購入→400万円かけてレストア
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう10日に放送される。アンコール放送となる今回、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を放送。「意地でも維持するオーナーさん」をテーマに、さまざまな人気旧車が登場する。
【最新番組カット】ピカピカ！驚くべき“復活”を果たした約50年前のドイツ高級車の全貌
おぎやはぎの2人が、遠目から「カッコイイのが来たね」「すっごいきれい」「ピカピカ」と絶賛したのは、1975年に誕生したドイツの高級外国車。過去にもらい事故で同じ車を廃車にした経験があり、未練たらたらだったところ、農家の納屋で現在の愛車を発見。オーナーと1年くらいかけて交渉し、5万円で譲り受けたという。
土とほこりをかぶった「バーンファインド」（＝納屋から見つける）だったおかげでサビの影響を受けなかったというオーナーの説明に、「ポンペイ遺跡と一緒だね」と矢作。
番組内では、納屋に眠ったレストア前状態の写真も公開され、おぎやはぎも仰天。400万円かけてレストアしたという、この車の驚くべきビフォーアフターとは。
