3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¡ÈÃæ³Ø¡¦¹â¹»¥³¥í¥Ê²ÒÀ¤Âå¡É¤¬Æó½½ºÐ¤Ë¡ÄÆ±µéÀ¸¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡È´î¤Ó¡É¡¡º£Ç¯¤Î¿¶¤êÂµ¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡ÖÇò¡×
10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤ÏÀ®¿Í¤ÎÆü¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡×¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¿¶¤êÂµ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÈÃæ¡¦¹â¥³¥í¥Ê²ÒÀ¤Âå¡É¤¬Æó½½ºÐ¤Ë
¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤ÊµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡×¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¿¶¤êÂµ¤Ï½¾Íè¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÎÉ÷¤ä¥ì¥È¥íÉ÷¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ¤¬ÊÂ¤ÖÅìµþÅÔÆâ¤ÎÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇäÅ¹¡Ö°ìÂ¢¡õ¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ì ¿·½É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥í¥ó¡×¤ò9Æü¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÃåÉÕ¤±¤Î¤¿¤á»öÁ°¤Ë¿¶¤êÂµ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¿·À®¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿·À®¿Í¡§
¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È»ç¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿¶¤êÂµ¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤Ã¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¥Ó¥Ó¥Ã¤ÈÍè¤¿¤Î¤ÇÁª¤ó¤À¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤ÀÂÓ¤ÏÇò¡£
¿·À®¿Í¡§
¡ÊÂÓ¤Ï¡ËÇò¤¬¤¹¤´¤¯±Ç¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÇò¤ÎÂÓ¤Ë¶â¿§¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÀ®¿Í¼°¤È¤¤¤¦¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÓ¤Ë¤·¤¿¡£
Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¿¶¤êÂµ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç´¶³´ÌµÎÌ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¼Â¤Ï2026Ç¯¡¢¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£
¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤ä¹â¹»Æþ³Ø¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÎ®¹Ô¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤À¡£
¿·À®¿Í¡§
Ãæ³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤â¥Þ¥¹¥¯¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ®¿Í¼°¤ÇÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤«¤Ê¡£
ÀÄ¤¤¿¶¤êÂµ¤ËÇò¤ÎÂÓ¤òÁª¤ó¤À¿·À®¿Í¤â¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Î¤È¤³¤³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹â°ì´Ó¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥é¥¹Æâ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Àµ²±¡£¡ÊÆ±µéÀ¸¤¬¡Ë¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤È¤â¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿Æ±µéÀ¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÀÖ¤¤¿¶¤êÂµ¤ËÇò¤ÎÂÓ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¿·À®¿Í¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¤¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤«¡ÊÃæ³Ø¡Ë3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¡Ê¹Ô»ö¤¬¡Ë¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï¡Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÃåÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÌ¼¤ÏÃåÊª¤Î¿§¤ò¡ËÇò¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¹â¹»¤Î»þ¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áá¤á¤ËÇò¤ò¡£¡ÊQ.Ì¼¤µ¤ó¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¤É¤¦¡©¡Ë¼«Ê¬¤ÎÃåÊª¤¬²«ÎÐ¿§¤ÎÊª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃå¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ç¤âÇò¤â¤«¤ï¤¤¤¯Á°»£¤ê¤Î»þ¤ÏÃå¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾¯¤·Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¿¶¤êÂµ¡×¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡©
¼°ÅµËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë2026Ç¯¤Î¿¶¤êÂµ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ê³ô¡Ë°ìÂ¢ JTS»ö¶ÈËÜÉô¡¦Ãæ»³¹¨¤µ¤ó¡§
º£Ç¯¤ÏÇò¤¬Î®¹Ô¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¶âºÌ¤Î²Ã¹©¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤«¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¤«¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¤«Èæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¤â¤Î¤ò¹¥¤à¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯¤ÏÇò¤äÃ¸¤¤¤¯¤¹¤ß·Ï¤Î¿§¤ÎÃåÊª¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹¡¢¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¾®Êª¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
