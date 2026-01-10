LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を1月9日正午から10日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、京王プレッソイン池袋が7,360円から、二子玉川エクセルホテル東急が14,506円から、ホテルエミシア札幌が9,000円から、ホテル京阪札幌が7,200円から、ニューウェルシティ湯河原が20,240円から、箱根ホテル小涌園（朝食付）が22,043円から、都ホテル岐阜長良川が8,064円から、ホテル法華クラブ大阪が5,800円から、ホテル琵琶レイクオーツカが18,480円から、エスペリアホテル博多が8,902円から、TKPサンライフホテルが7,290円から、ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾートが17,290円から、那覇ウエスト・インが7,040円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。