「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「気遣っているつもり」のフレーズ

「正直、しんどい…」

そう思われて、じわじわ距離を置かれる人がいます。本人はまったく悪気がない。むしろ「気にかけている側」のつもりです。

その人が、無意識に使っているNGフレーズがあります。それは、「どう？」です。

一見すると、便利で優しそうな言葉ですが、実は「どう？」はものすごく乱暴な聞き方でもあります。

「範囲の広すぎる質問」は負担になる

理由はシンプルで、「範囲が広すぎる」からです。

仕事のことなのか。気分のことなのか。進捗なのか、評価なのか、人間関係なのか。聞かれた側は、まず「何について答えればいいのか」を考えなければなりません。

たとえば職場で、こんなやり取り。

・「最近、どう？」

・「えっと……まあ、ぼちぼちです」

この「ぼちぼち」は、本音ではありません。考えるのが面倒だから、とりあえず当たり障りのない言葉を返しているだけです。

つまり「どう？」は、相手の話を引き出す質問ではなく、相手に考える負担を丸投げする質問なんです。

事実質問に変えてみる

結果として、「この人と話すと、なんか疲れる」「ちゃんと答えないといけない気がしてしんどい」そう思われ、少しずつ避けられていきます。

では、頭のいい人はどう聞くのか。ポイントは、「どう？」をやめて、事実質問に変えてみるのです。

たとえば、こんな言い換えです。

・「どう？」

↓

・「昨日の作業は、もう終わった？」

・「さっきの打ち合わせ、何分くらいかかった？」

相手は「考える」のではなく、「思い出す」だけでいい。聞いている内容は同じでも、決定的に違います。人は、考えさせられると疲れます。でも、思い出すだけなら疲れません。

「どう？」ではなく、事実質問。それだけで、会話の空気は驚くほど変わります。

