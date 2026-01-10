数々の企業を再建してきたデヴィッド・ノヴァクは、世界の成功者100人から仕事も人生もうまくいくための知見を集め、『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、特に「仕事始めをうまく乗り切る人が大切にしている考え方」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

年始の仕事との向き合い方

年末年始が終わり、仕事始めを迎えると、

「今年はいいスタートを切りたい」

「最初の一週間をうまく乗り切りたい」

そう思う人は多いはずです。

けれど実際には、久しぶりのメール処理や会議、積み残した課題に追われ、気づけばただ“忙しいだけ”で数日が過ぎてしまう。

そんな年明けを経験したことはないでしょうか。

仕事始めをうまく進める人は、能力や準備の差だけで決まるわけではありません。

実は、年明け最初にどんな姿勢で仕事に向き合うかが、大きな差を生みます。

デヴィッド・ノヴァクは、仕事の立ち上がりにこそ意識したい考え方を、次のように表現しています。

“他人は自分よりも物事を知っている”と考えよう。

毎日、他人から何かを学ぼう。

そうすれば、求めている目標や解決策への近道が見えてくるようになる。

仕事始めに陥りがちな「一人で抱えるモード」

年明けは、「自分がちゃんとやらなければ」「早く通常運転に戻さなければ」と、

つい一人で頑張ろうとしてしまいがちです。

その結果、

「わからないけど後で聞いてみよう…」「一旦自己流で進めてみよう」と考えた結果、作業がやり直しになったり、考え込む時間が長くなり、動きが鈍ったりという状態に陥りやすくなります。

ノヴァクが言う「他人は自分よりも物事を知っている」という前提は、自分を下げるための考え方ではありません。

仕事を前に進めるための、極めて実用的な姿勢です。

年明けは「学ぶ側」に回るほうが早い

仕事始めにうまく流れをつくる人は、完璧な答えを出そうとするよりも、「誰から何を学べるか」を自然に探しています。

ノヴァクが言うように「毎日、他人から何かを学ぶ」姿勢は、特に仕事始めのような切り替えの時期に、強い力を発揮します。

スタートが軽くなると、その年全体が変わる

仕事始めは、その年の働き方の“クセ”ができやすいタイミングです。

最初から一人で抱え込むクセがつくと、その後も同じやり方を引きずってしまう。

逆に、「まずは学ぶ」「周りを頼る」「知っている人に聞く」この姿勢でスタートできると、仕事のスピードも、判断の質も、自然と上がっていきます。

年明けに必要なのは、気合いや完璧な計画ではありません。

他人から学ぶことを前提にすること。

それだけで、仕事始めは驚くほど軽やかになります。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集して作成しました。）