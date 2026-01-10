今年の干支(えと)は「午(うま)」。

"うま"くいく1年にという願いを込めた縁起ものを、雑貨店で調査しました。

アミュプラザ長崎新館の2階にある、北欧デンマーク発の雑貨店「フライング タイガー コペンハーゲン」。

カラフルなデザインのアイテムを数多くそろえ、今年の干支(えと)「午(うま)」をモチーフにしたグッズが人気を集めています。

（フライング タイガー コペンハーゲン 庄司 紋さん）

「2026年の干支 午(うま)をあしらったアイテムをたくさん揃えています。スタイリッシュなデザインから可愛らしいものまで、新しい年を一緒にスタートする相棒として、お気に入りのアイテムを見つけてほしい」

「フライング タイガー コペンハーゲン」のおすすめ「午(うま)」のモチーフグッズランキングです。

【第5位】「スクリーンクリーナー」330円(税込) ※店舗により在庫・価格に変動あり

スマートフォンなどの液晶画面をきれいにしてくれる「スクリーンクリーナー」。

馬の可愛い表情と赤いたてがみがポイントで、指先にはめて使えば指紋などの汚れもきれいに拭き取れます。

【第4位】ポチ袋(5枚入り) 330円(税込) ※店舗により在庫・価格に変動あり

お年玉などを入れる「ポチ袋」。

珍しい正方形で…

花柄と馬のイラストがあしらわれたスタイリッシュなデザインです。

季節を問わず使えそうです。

【第3位】鍵付きノート 880円(税込) ※店舗により在庫・価格に変動あり

子どもたちにも人気の「鍵付きノート」。

キュートな馬のイラストに…

秘密を守ってくれる金色の鍵…

日記や大切なメモの管理など、プライバシーも守ってくれる実用性を兼ね備えています。

【第2位】マイクロファイバークロス 330円(税込) ※店舗により在庫・価格に変動あり

2頭の「馬」と花柄が目を引きます。

実用性抜群の「マイクロファイバークロス」。

キッチンや掃除用、ハンドタオルなど様々なシーンで大活躍してくれる5枚セットのアイテムです。

【第1位】ランチバッグ 275円(税込)

（フライング タイガー コペンハーゲン 庄司 紋 さん）

「フライング タイガー コペンハーゲン、おすすめ午(うま)グッズアイテム。第1位は『ランチバッグ』です」

使い方はアイデア次第。

「ランチバッグ」は4種類のデザインがあります。

（フライング タイガー コペンハーゲン 庄司 紋 さん）

「フライングタイガーらしい、可愛らしさとユニークさが満載のランチバッグです。食品を入れるだけでなく、小物の整理など様々な用途で活躍してくれますよ。他にもたくさんのかわいい馬グッズを取り揃えています。ぜひお店に遊びに来てください！」