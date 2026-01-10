中国税関当局が日本酒や食品を対象にした輸入品の検査を強化し、通関手続きに遅れが生じていたことが９日、通商関係者などへの取材でわかった。

一部の貿易港で抜き取り調査の割合を引き上げるなどしており、日本への経済的威圧を強める狙いとみられる。

関係者によると、通関の遅延は高市首相が台湾有事に関する国会答弁を行った１１月以降に発生した。天津の貿易港では、税関当局が通常５％程度の抜き取り検査の割合を１００％に引き上げ、通関に通常の２倍にあたる約１か月程度の時間を要したという。

また、上海の貿易港でも遅れが確認された。通関書類の追加や、審査を進めない対応が行われた可能性がある。財務省の貿易統計によると、２０２４年の日本酒の中国向け輸出額は１１６・７億円で、国・地域別で最高だった。

現在はこうした遅延は解消に向かっているとみられるが、日中関係筋は「共産党指導部の指示ではなく、日本に対する中央の強硬姿勢を見て現場が独自に対応を判断した『忖度（そんたく）反日』の動きだったのではないか」と指摘する。

中国政府は今月６日、軍事目的や軍事力強化につながるデュアルユース（軍民両用）製品の対日禁輸を開始した。これまでも中国国民に日本への渡航自粛を呼びかけたり、日本産水産物の事実上の輸入停止を発動したりするなどしており、今後も経済的圧力を強める可能性がある。（中国総局 照沼亮介）