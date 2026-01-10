豊臣兄弟が生まれ育った尾張・中村（名古屋市の中村公園豊国神社灯篭、写真：Hiromi／イメージマート）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がいよいよスタートした。主人公は仲野太賀演じる豊臣秀長で、天下人となる豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である。秀吉の右腕として、秀長はどのように兄を支えたのだろうか。第1回「二匹の猿」では、日々懸命に働く豊臣秀長のもとに、家出して放浪していた兄の秀吉が突然現れて……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

秀長らしい「もめごとの仲介」から物語がスタート

「むかしむかし、尾張の国の中村の地に、貧しくもたくましく生きる兄弟がおりました」

そんな安藤さくらのナレーションで幕開けとなった、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。冒頭では、農民同士がもめて取っ組み合いを始めると、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が登場する。この頃はまだ秀吉は「藤吉郎」、秀長は「小一郎」と呼ばれていたが、本稿では「秀吉」「秀長」で統一する。

ケンカしていた信吉と玄太の間に入って、秀長はこんな声をかけた。

「まあまあまあまあ、双方とも落ち着かんか。一体、何があったんじゃ」

聞けば、玄太は「そだ（粗朶：切り取った木の枝のこと）を盗もうとしたんじゃ」と信吉の盗みを糾弾し、信吉は「そっちが種もみを返さんからその代わりじゃ」と言い返した。玄太に貸した5升の種もみが返ってこないため、信吉が粗朶を持っていこうとして揉めているらしい。

双方に理解を示して「どっちの味方なんじゃ！」と責められた秀長は「わしは双方の味方じゃ」と返事。考えた末に「あと2升、玄太に貸してやれ」と意外な提案を信吉に行った。「ふざけるな！ わしは取り返そうとしておるのじゃ！」と信吉が激高すると、こう真意を語った。

「お前のところは去年立て続けに二親を亡くしておろう。いくら種もみで苗を増やしても、人手が足らんかったら米は育たん。宝の持ち腐れじゃ。それに比べて、玄太のところは田んぼも広いし、若いもんも多い。種もみを貸して、その代わりに、とれた米の半分をもらえば、損はないじゃろう」

これには、双方も納得。仲直りして農作業に戻ることになった。

私が思い出したのは、映画『男はつらいよ』のオープニングだ。河川敷を歩いていた寅さん。転がってきたゴルフボールがカップインしそうになると、寅さんはその寸前で拾い上げて「いいってことよ」と言わんばかりの満面の笑みで、ゴルファーに投げ返す。そんなシーンがある。

ゴルファーからすれば「カップインするのに、何をしてくれるんだ！」と怒りたくもなるが、ゴルフのルールを知らない寅さんは「ボールが穴に落ちる」とむしろ好意で拾ってあげた、という状況である。

そんなシーンが主題歌とともに流れるのだが、「悪気はないのだが、何かと周囲を引っ掻き回す」という寅さんのキャラクターを短い場面で巧みに描写している。

『豊臣兄弟！』の冒頭シーンも、秀長の調和的な性格をよく表している。後年、秀吉が徳川家康と直接対決をした天正12（1584）年の「小牧・長久手の戦い」では、秀吉の甥・秀次が戦で失態をおかす。激怒する秀吉を秀長は必死になだめて、秀次をかばっている。

また、豊臣政権の窓口として、名立たる戦国大名と秀吉との間にも入った秀長。農民同士のいさかいをうまく収めたように、これからも互いの利害を調節しながら、エキセントリックな秀吉の暴走を抑える役割も担っていくのだろう。

「理想のナンバー2」とも評される秀長。いかにも彼らしい、もめごとの仲介から『豊臣兄弟！』の物語が始まることになった。

出会いの一撃、秀長に衝撃を与えた織田信長

秀長が幼少期を過ごしたのは、番組テロップであったように「尾張国中村」。秀長が物心ついた頃には、3歳年上の兄・秀吉は家に寄りつかなくなっていたようだ。

秀吉は8歳のときに父を亡くすと、光明寺へと修行に出されるもいたずらがひどくて追い出され、放浪生活へ。戦国大名に自分を売り込もうと、今川義元の家臣である松下之綱に仕えたが、そこもやはりすぐに飛び出してしまったようだ。

なかなか腰が定まらなかった秀吉だったが、地元のつながりで、信長の家臣になると、今回ばかりは状況に適応できたようだ。細やかな気配りを見せて、信長のもとで頭角を現すことになる。

ドラマでは、自分が家を空けてからどんなふうに過ごしてきたかを、秀吉がこう説明している。

「村を出てしばらくは、今川のご家来、松下加兵衛殿のところに身を寄せていてのう。そこでさまざまなことを学び、あの駿河の大大名、今川義元様より直々に家来になってほしいとせがまれたが、やはりわしは尾張の人間。故郷のために尽くすのが筋と、皆に引き止められ後ろ髪引かれる思いも断ち切って、織田様に仕えることに決めたのだ」

秀吉が話を始める前から、姉のともが「どうせあることないこと並べたホラ話でしょ」と言っているのが面白い。史実においても「秀吉」という名が文献に記されるのは、28歳以降のこと。それまでの秀吉の半生は、さまざまな説が入り乱れており、実像が定かではない。ドラマでは、秀吉に半生を語らせることで「あくまでも本人が語っている話」としている点が巧みである。

弟の秀長も後世の私たちと同様に「秀吉については何が本当か分からない」と話半分に聞きながらも、その人柄と軽妙な語り口に、いつの間にか引き込まれていくことになりそうだ。

今後、見せ場の一つとなるのが、秀長が武士になる決断をどのように下すか、ということだろう。今回の放送では、秀吉が突然帰宅したのは、秀長を自分の家臣にするためだったということが明らかになる。

だが、秀吉が再三にわたって「お前も一緒に清洲に来い！」と誘うも秀長は拒否。『武功夜話』によると、秀吉は秀長をこう口説いたといわれている。

「乱世にあって名を後世に伝えようと思っても、頼みとする者がいなくては心細い。どうか鋤（すき）を捨てて、わしに力を貸してほしい」

もっともこのエピソードが載る『武功夜話』はかなり脚色が多く、このセリフも出来過ぎているため、おそらくフィクションだろう。それでも秀吉が秀長をスカウトしたことは状況的に間違いない。

ドラマでの秀長は、兄の秀吉の言葉だけでは、心を動かされることはなさそうだ。そこでキーパーソンとなるのが、小栗旬演じる織田信長である。

今回のドラマでは、工事を引き受けた秀長が、信長と出会うシーンが描かれた。信長は農民に扮装しており、秀長は正体を知らずに「信長は噂どおりのおおうつけじゃな」と作業をしながら軽口を叩き、信長から「無駄口叩く暇があったら働け。成すべきことを成さず、偉そうに他人のことをつべこべ言うな」とぶん殴られてしまう。

後にその正体が信長だったことを知り、驚愕する秀長。それに対して信長は秀長に、工事を見事に仕切ったことについて「昨夜の差配、見事だった。お前がいなければ、あの道はできあがっていなかっただろう。礼を言う」という言葉をかけている。

秀長が武士へと転身する際に、秀吉だけではなく、信長から何らかの働きかけを受ける可能性も高そうだ。信長が「本能寺の変」で倒れるまで、豊臣兄弟に加えて、信長が物語の中心となることだろう。

ちなみに、信長は実際にも工事現場が好きだったらしい。普請（築造）現場にたびたび顔を出したことが、当時の文献から伝わってくる。

明らかにフィクションだと視聴者が分かるシーンも、さりげなく史実に立脚しているあたりは昨年の大河『べらぼう』に通じるものがある。本コーナーで解説しがいのある大河となりそうだ。

豊臣兄弟の足元を固める家族の「温度差」

今回の放送では、秀吉だけではなく、秀長のほかの家族も続々と登場した。秀長と同じく、いや、秀長以上に兄の秀吉の帰省に嫌悪感を示したのが、「とも」である。

実名は定かではなく、天文元（1532）年、あるいは、天文3（1534）年に誕生した。尾張国出身の弥助（のちの三好吉房）のもとに嫁ぎ、秀次、秀勝、秀保の三男をもうけることになる。この秀次は前述したように、戦いで失敗し秀吉から叱責を受けるが、秀長にかばわれた人物である。

ともは3人の男児のうち、秀次、秀勝を秀吉の養子に、秀保を秀長の養子とすることになる。豊臣家滅亡まで生き抜いたともだったが、その生涯は波瀾万丈で悲劇にも多く見舞われた。ドラマでは、天下人となった秀吉にも物おじしない性格で描かれそうなので、今後も2人のやりとりが楽しみだ。

一方、ドラマで秀吉が「朝日か！ わしのことを覚えているか？」と声をかけたのが、豊臣秀長の妹の朝日である。天文12（1543）年、尾張国中村で大政所の娘として生まれた。秀長より3歳年下で、4人兄妹の末っ子となる。

姉のとものことは知らないが、妹の朝日のことは知っているという読者もいるかもしれない。兄の天下統一の野望のために、朝日もまた重要な役割を果たすことになる。

そして、とも・秀吉・秀長・朝日と4人の子どもを育て上げたのが、なか（大政所）である。正確な名前は定かでなく、法名から「天瑞寺殿」とも呼ばれるが、一般的には『絵本太閤記』に出てくる俗名の「仲（なか）」がよく知られている。

今回の放送では、みなが煙たがる秀吉との再会を、母だけが大喜び。しっかりと抱きしめて「お帰り！ よう帰ってきたねえ」と声をかけた。

実際の秀吉は、後年に母が危篤状態になると、病気快復のための祈祷を、各寺社に要請。「母がもし快復したら、1万石を寄付する」という立願状まで13カ所の寺院に送っている。秀吉がそこまで取り乱したのは、まさにこんな母の愛情があったからだろう。

ドラマでは、食糧のことをともが心配しても「まあなんとかなるわ」と動じなかった、なか。彼女もまた、秀吉の出世とともに人生が激変するが、このキャラクターなら豪快に乗り越えていきそうだ。

ドラマでは同父説をとった「父子の物語」にも注目

最後に父についてだが、従来は秀吉の父は、なかが最初に結婚した木下弥右衛門（きのした やえもん）とされており、弟の秀長や妹の朝日は、なかが再婚した筑阿弥が父だと見られてきた。

だが、木下弥右衛門と筑阿弥が同一人物であるという説もあり、とも、秀吉、秀長、朝日はすべて、同父の兄弟姉妹である可能性も高まっている。

今回の放送では、父の墓参りのシーンがあった。拝む秀長の前に墓石が2つ並べてあることから、従来説かと思いきや、一つはなんと秀吉のもの。秀吉が「勝手に殺すな！」と、兄弟での戦闘シーンが始まることになるが、このドラマでは同父説をとっていることが分かる。

これまでなかの最初の夫とされた木下弥右衛門、そして再婚相手とされてきた筑阿弥はともに織田家に仕えていたという。今回の放送では「侍になんぞなったら、どのみちすぐに死ぬわ！ 親父もそうじゃったじゃろ？ 手柄を立てようと戦に行ってケガして、それがもとで死んだ」という秀長のセリフもあった。父の死にまつわる背景も生かされたストーリー展開となりそうだ。

次回の放送は「願いの鐘」。尾張統一を目指す信長が岩倉城攻めを決行する。秀吉は清須に残ることになったが、信長の妹・市（宮粼あおい）から呼び出しを受けることに。一方の秀長は、幼なじみ・直の縁談が決まったことを知る。

筆者：真山 知幸