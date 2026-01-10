【外国人が投げた瓶が直撃】そのとき昭和天皇がとった”驚きの対応”と、現在の「日本の国際的な立ち位置」が生まれるまで

宮内庁は昨年にインスタグラムを開設し、本年4月からはYouTubeも始動した。SNSにより人々の皇室との接点は格段に増えたが、我々が触れられるのは画面越しの“表層”に過ぎない。いつの時代も、皇室という厚い帳の奥にある人間としての素顔を知り得るのは、苦楽を共にする限られた側近のみである。

かつて、そんな閉ざされた聖域で、昭和天皇の“影”のように50年間を過ごした侍従、入江相政。彼がその目に焼き付けたのは穏やかな日常だけではなく、激動の時代に翻弄されながらも国を背負い続けた陛下のありのままの姿だ。「週刊現代」1985年1月9日号より再編集して、昭和天皇の実像をお届けする。

奇跡の復興を遂げた日本

戦後の日本の復興と繁栄とは、まさに奇跡としかいいようがない。領土は、日清戦争前の、すなわち明治25、6（1892、93）年ごろの状態に一気に逼塞させられ、半世紀にわたる先人の、あらゆる苦心、経営の結果はすべて空しくなった。

あのころ、3、40年後に、現在の日本の姿を予想した人は、ただの一人もなかった。もちろん、その途中におこった国際間の不幸なできごとが、日本には都合のいい結果になったこともあるが、やはりなんといっても、1億国民が結束して、国難にあたったからに外ならない。

昭和21年1月、陛下はいわゆる「人間宣言」をお出しになった。しかし、陛下は昔からご自分を「神」だなどとは思っていらっしゃらなかった。陛下の庶民性は戦争に負けたためではなく、もとからそういうお人柄であった。むしろ、この年の大きなご決断は、地方巡幸を自らお望みになったことである。

宮城県を巡幸なさったときは女学校の教室の板の間にゴザを敷いておやすみになった。千葉県では、お召し列車を貨物駅の引き込み線に入れて、車内のソファをベッドになさった。

戦災者のためにバラックを建てている大工さんに、「材木はどう、釘はあるか」とお話しかけになったり、漁港の岸壁で、いま入港したばかりの船に「捕れたか」とお声をおかけになったり、沖縄を除く全国をほぼ10年がかりで巡幸された。

復興の励ましとなった昭和天皇

これが復興に向かって立ち上がろうとする国民への大きな励ましになったのは、私がいうまでもない。福井県の田圃では、陛下が話しかけていらっしゃるのを見ていた14、5歳の少年が「ウチ、もう一遍陛下を見てこないかん。ええ人やなア、あの人は」といった。佐賀県の円通寺では、寺内に収容されていた戦災孤児たちが、陛下にまつわりついて離れなかった。

昭和45年の大阪万博のときには、元首をはじめとして、40組を越す外賓の来訪があった。陛下は、その各国元首40人以上をお招きになって午餐会をお催しになった。

万博ばかりでなく、年に何人かの来訪の元首は、30年以来現在までに、53人にのぼる。総理級の公賓はそれ以上の数になろう。

「あ、これは戦争には関係のない人だ」

両陛下は、昭和46年に、ヨーロッパ7ヵ国をご訪問になり、50年には、アメリカ合衆国へもおいでになった。皇太子同妃両殿下は、さらに多くの国々をご訪問になっている。ヨーロッパ7カ国をご訪問の際には、お出かけになる前、国によっては、一部の民衆が“天皇の戦争責任”を掲げて、騒ぎを起こすかもしれないという情報がたくさんあった。

しかし、陛下は、「第2次大戦で迷惑を受けているので、なにかするかもしれない。しかし一遍やれば気がすむだろう。そのあとに本当の親善が結ばれるのだから、何があっても自分は構わない」と、少しもお気になさらなかった。

果たして、お車に瓶が投げつけられ、ガラスにひびが入ったこともあったが、「これが日本で大々的に報道されたら、せっかく結ばれかけている親善関係が壊れてしまうので、マスコミが大きく扱わないように電話をかけてくれ」とおっしゃっただけだった。

昭和50年のアメリカご訪問では、ウィリアムズバーグの空港に戦争で被害をうけた人たちが待ちかまえていたが、飛行機のタラップから降りていらっしゃっる陛下のご様子を見て、「あ、これは戦争には関係のない人だ」といったという。ご外遊が日本に対する敵意や誤解をといた役割は非常に大きい。

「週刊現代」1985年1月19日号より

