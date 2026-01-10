白鵬は、なぜ退職に追い込まれたのか…白鵬を悪役に転落させた相撲ファンの「非道すぎる万歳コール」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

私だけが知る白鵬

大横綱白鵬が、2021年夏場所を最後に土俵を去った。25年6月には、相撲協会からも退職してしまった。

白鵬は、なぜ退職に追い込まれたのか。

白鵬は傲岸不遜な力士--と見ている方もいるかもしれない。しかし、本当にそうだったのだろうか。

白鵬が番付を駆け上がった2000年代の角界は、これでもかというほどの不祥事続きだった。思い浮かぶだけで、

・07年6月に、時津風部屋での力士暴行死事件が発生

・10年初場所後に、朝青龍の暴行事件が発覚。朝青龍は引退に追い込まれ、白鵬が一人横綱に

・直後に、砂かぶり席での暴力団の観戦問題が発覚

・さらに、現役大関だった琴光喜らの解雇に発展した野球賭博事件が発覚。当時の武蔵川理事長（元横綱三重ノ海）が辞任

この頃、相撲の取り口も私生活もヤンチャだった朝青龍の対極にいるかのように優等生だった白鵬は、白星を重ねていく。10年の初場所14日目から九州場所2日目に稀勢の里に敗れるまで、連勝記録は双葉山に次ぐ史上2位の63まで伸ばした。一人横綱として角界を背負った白鵬は、白星を重ねることで、大相撲の歴史と伝統と文化を守ろうとした。

実際、相次ぐ不祥事が原因で天皇賜杯の表彰辞退に追い込まれた10年名古屋場所で3場所連続全勝優勝を果たした直後には、天皇陛下（現上皇陛下）の白鵬へのねぎらいと祝いが宮内庁を通じて書簡で伝えられたほどだ。

その瞬間に、ファンからそっぽを向かれていた大相撲は息を吹き返した。当時、多くの日本人は白鵬をこう評した。「日本人より日本人らしい」と。

だが、その直後から巻き起こった稀勢の里への「大関昇進への期待」「日本人横綱への期待」が、白鵬を悪役へと変えていった。

モンゴルより日本

白鵬の故国モンゴルは遊牧民の国だ。何百、何千という羊などの家畜とともに、牧草を求めて大移動を繰り返す。問題は、草が枯れる冬だ。秋のうちに草を刈って積み上げ、それを冬場に羊が食う。

しかし、十分な草を用意できなかったら、人間も羊も飢え死にする。秋から冬をどこで過ごすのか。古来その判断は、羊という全財産と部族全員の命を預かる一人のキャプテンに委ねられる。キャプテンは斥候を放ち、夏場の天候や部族間の抗争の有無などを調べさせ、報告を受け、あらゆる情報を検討して最終判断を下す。

そのキャプテンは、日本の国会議員のように世襲で務まるものではない。選ばれるには、自分自身の絶対的な能力のアピールが必要だ。だからこそ、「俺が最強だ」と土俵の内外でアピールし続けた朝青龍は、母国の人たちから愛された。

昭和の大横綱大鵬が現役だったころ。横綱戦が始まる午後5時45分になると、銭湯の湯船から人が消え、みな脱衣所に据えられたテレビの大相撲中継にかじりついた。NHKの大相撲中継はモンゴルでも同時放送されている。横綱朝青龍の取組が始まると、ウランバートルの市街地から人影が消えたという。しかし、「日本人より日本人らしい」といわれた「控えめな白鵬」は、朝青龍に比べるとモンゴルでの人気はいま一つだった。

ただ、白鵬は日本人として生きていこうと決めていた。日本人女性と結婚し、眠っているときも日本語で夢を見ている。スマホを片手に、見えない相手にペコペコ頭を下げる白鵬を何度となく見てきた。だが、稀勢の里への人気が、白鵬の立場を一転させた。悪役視されるようになったのだ。

後味の悪い万歳コール

2013年11月23日の土俵をご記憶の方もいるのではないか。その日は九州場所の14日目だった。白鵬が稀勢の里に敗れると、万歳コールが起きた。翌日の千秋楽に書いた記事をご覧いただきたい。

◇

あの時、白鵬の胸に去来したのは、どんな思いだったろう。

大相撲九州場所14日目。稀勢の里に土を付けられ、負け残りの東溜まりに入った白鵬の表情が、みるみるこわばっていった。福岡国際センターに「万歳」の連呼が起きたのだ。

あれは、まだ3年前の出来事だ。暴力団観戦問題に野球賭博事件、八百長問題と不祥事が立て続けに起き、大相撲は存亡の危機に立たされた。責任を一身に背負い、63連勝という輝かしい連勝を刻むことで、大相撲の歴史と伝統と文化と誇りを守ったのは、白鵬ではなかったか。

十両以上の全関取でつくる親睦団体「力士会」は、いまも年間840万円を東日本大震災の被災地に寄付し続けている。向こう10年、関取の地位にある者は全員、毎月1万円を出し続ける。震災直後、力士会長の白鵬がそれを指揮した。

総額8400万円の義援金を決めた白鵬は、直後にこう語っていた。「いつまで現役でいられるか分かりませんが、この国を背負って立つ子供たちのために活躍し続けたい」と。

稀勢の里との、あの死闘に敗れた白鵬に、万歳コールか--。1年納めの九州場所。今年は、後味が悪い。

