新春恒例「マグロの初競り」のウラ話…5年連続で”一番マグロ”を競り落としたオノデラグループがタッグを組む”神様”の正体

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

史上最高値は3億3360万円

続いて魚の王様・マグロについて、最近の生産・流通・消費の現状を見てみたい。まずはマグロの中で「海のダイヤ」とも呼ばれるクロマグロを巡る動きについて紹介する。

豊洲市場で2025年の1月5日、新春恒例の初競りが行われ、注目の一番マグロに2億700万円という過去2番目の高値が付いた。一番マグロは、青森県大間産のクロマグロ276キロ物で、1キロ当たり75万円だった。

史上最高値は2019年、寿司チェーンの「すしざんまい」を運営する『喜代村』の、1本3億3360万円（キロ120万円）。ただ、2025年に一番マグロを競り落としたのは、同市場の仲卸業者『やま幸』（山口幸隆社長）で、「鮨 銀座おのでら」などを展開する『ONODERA GROUP（オノデラグループ）』からの依頼を受けた落札であった。やま幸＆オノデラがタッグを組んだ一番マグロゲットは、5年連続6回目である。

すしざんまいのように単独ではなく、やま幸・オノデラが組んで一番マグロを落札したというのは、両社が数億円の一番マグロを折半してゲットしたわけではない。

目利きの確かさから「マグロの神様」と呼ばれる

初競りだけでなく、豊洲のマグロの競りについては原則、産地サイドから荷を預かる卸会社が競りを行い、「手ヤリ」（片手を上げて指で値を示す手法）で最高値を出した仲卸が、お目当てのマグロを譲り受けることができる。

競りに参加できるのは、同市場で450社ほどある仲卸だけでなく、「買参権」を持つスーパーや、すしざんまいのような寿司チェーンなどの業者。数百キロのマグロを競り落とすのだから、市場開設者である都から、それなりの規模で営業する業者に与えられるのが買参権である。

このうち、オノデラグループは一定の事業規模を誇るが、豊洲の買参権は持っておらず、マグロは仲卸を通じて落札している。ONODERAホールディングスの長尾真司社長は、やま幸の山口社長に絶大な信頼を置いており「大間産に限らず、山口社長が選ぶマグロは間違いない」と、初競り最高のマグロの落札を一任していた。

やま幸の山口社長と言えば、数ある豊洲・仲卸の中でも「マグロの神様」と呼ばれるほど、目利きの確かさで知られる存在だ。その山口社長が選ぶ大間のマグロがこのところ毎年、旧築地〜豊洲市場の初競りで1番となっている。

クロマグロと一口に言っても、いろいろな違いがある。出世魚とは言われないが、大きさ（重量）によって、数キロの小型はヨコワ、シビやメジなどと呼ばれるほか、小マグロといった言い方も。さらに、筆者は一度も聞いたことがなかったが、「ヒッサゲ」という呼び名もあるのだとか。

このほか、国産・輸入、天然・養殖、生・冷凍といった分け方もある。さらに、一般にはあまり知られていないが、魚市場では漁法の違いも大きく身質を左右する。大間産なら、「釣り」や「はえ縄」で漁獲され、このほか、他地域では定置網、巻き網といった漁法でクロマグロが獲られることもある。

日本一のマグロと言えば「大間まぐろ」

単純に優劣を付けにくいが、マグロの群れを一網打尽にする「巻き網」物のマグロは、水揚げ時にマグロ同士が触れ合って身質に影響を与えることなどから、市場価値は高くない。

このように、大きさやいくつかの条件で、豊洲で最高級クロマグロとされるのが、国産、天然、生で流通する「釣り」か「はえ縄」の大間産のうち、主に200キロ前後のクロマグロである。

クロマグロは大きいほど脂が乗っておいしいと言われるものの、350〜400キロといった特大型は「大きすぎて扱いにくいことや、骨や筋が大きいことから敬遠されることもある」とベテラン仲卸は言う。

いずれにせよ、今、日本一のマグロと言えば「大間まぐろ」。旧築地市場時代から今に至るまで、その地位は揺るぎないものになっている。築地市場で初競りの高値が話題になった2000年以降を振り返ると、06年の長崎・壱岐産、11年の北海道・戸井産を除き、25年まですべて大間産である。

2001年の1本2000万円超えで不動の地位を築き、13年に初めて1億円の大台に達する1本1億5540万円、19年には3億3360万円と伝説の史上最高値を叩き出し、「日本一」を独走中だ。

