【太平洋戦争の現実】「中立国にいた日本人」はどのように引き揚げたのか「その実態」

中立国からの帰国：欧州

GHQは昭和20年10月25日のSCAPIN189号「外交並に領事財産及び公文書移管に関する覚書」で、中立国との外交関係も停止するように指示した。これによりスイス、スウェーデン、ポルトガル、バチカン、アイルランドの欧州中立国5ヵ国の外交官は帰国することになった。それに合わせて、中立国にいた外交官以外の日本人も帰国した。

当初中立国であったスペインのフランコ政権は枢軸国に親和的だったが、米国の圧力と1945年2月のマニラ市街戦で日本軍がスペイン人居住区で襲撃・暴行を行ったことから、4月11日に日本との国交を断絶した。ただし対日宣戦布告はしていない。

米国は日本人引き揚げ用に、スペインの中型客船「プルス・ウルトラ」を用意した。同船は1946年1月23日の深夜にバルセロナを出港して、スエズ運河経由でマニラに向かった。この航海の主な目的は、フィリピン在住スペイン人への食料・衣類・医薬品などの支援物資輸送だった。マニラに向かうスペインの外交官・報道関係者・宗教関係者のほか、途中で寄港するナポリに送り届けるイタリア難民100名も乗船していた。

引き揚げる日本人336人分の船室はなく、女性に船室を割り当て、それ以外は外交官・将校・民間人に関係なく船倉の仮設ベッドなどで過ごした。

正金銀行の取締役としてチューリッヒにいた北村孝治郎も、この引き揚げ船で帰国の途につく。マニラには3月14日に入港し、一行はここで復員船「筑紫丸」に乗り換える。「筑紫丸」は3月18日にマニラを発ち、26日三浦賀に到着。翌日、北村は他の乗客と共に上陸した。

ただし正金銀行からBISに出向中の吉村侃は、そのままの勤務が続いた。1938年4月からBISへ出向していた吉村が任期を終えたのは1948年9月だ。彼は同月末に妻と娘を連れてバーゼルを発った。ジェノバでニューヨーク行きの船に乗り、米国横断後はロサンゼルスからマニラ・香港・上海を経由して、1949年1月20日に神戸に着いた。

翌21日には一時下船して、元町駅前・旧居留地にある大丸100貨店に寄った。銀行員としての性であろうか、買い物をしながら吉村は、店員からインフレの実態を興味深く聞いた。その日の午後には再び船に乗って、最終目的地の横浜へ向かう。冬の潮風は痛く感じられたが、それでも吉村は甲板に出て、遠く東の水平線を見つめていた。

