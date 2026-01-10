「好みの異性のタイプ」まで、知らないうちに個人情報が中国に送信される…！TiKToK「重大な違反行為」の可能性

異性の好みまで筒抜けの可能性

「個人情報の提供に関しては、便利さとリスクのトレードオフになるのが常ですが、TikTokの場合はリスクのほうが明らかに高い。ほぼサイバー攻撃と言っていいレベルです」（国際ジャーナリストの山田敏弘氏）

日本のユーザー数は、月間約4200万人。'25年には商品の販売・購入機能が日本でリリースされ、シニア層にも使う人が増えている。

そんな中国発アプリ・TikTokに「違反行為」の疑いが浮上し、国際的な大問題に発展している。端緒となったのは、ヨーロッパを拠点とするプライバシー保護団体「noyb」が'25年12月に公表した調査だ。

この団体は、TikTokアプリが、ほかのショッピングサイトでの購買履歴のほかに、出会い系アプリでどういったタイプの異性を好み選んでいるのかといった、極めて個人的な情報まで収集している可能性を明らかにした。

「TikTokは、不当に個人情報を収集している疑いがあり、米国などでは政府職員や軍関係者が使用することを全面的に禁じています。

そもそも、TikTokのプライバシーポリシーには、このアプリで得られる情報のすべてが収集されると明記されている。ユーザーの趣味嗜好はもちろん、位置情報や連絡先一覧などにアクセスする権限をすべて許可していると、端末内の情報が中国当局に筒抜けになる可能性も高いのです」（山田氏）

知らないうちに個人情報が中国へ送信される

前出の調査報告によれば、たとえアプリを起動していないときでも、特殊なプログラムを使ってスマホの個人情報を収集し続けている可能性まで明らかになった。

「知らないうちに個人情報が中国に送信されてしまう。これが事実であれば、世界レベルで適用されている個人情報保護に関する法律『EU一般データ保護規則』に明確に違反しています」（同前）

TikTokの広報に事実関係を問うたが、期日までに回答はなかった。

誰かが楽しく踊っているのを見ているその瞬間も、すべてが丸裸にされているのかも。

「週刊現代」2026年1月19日号より

週刊現代のニュース記事をもっと読む：「ポスト米倉」は松嶋菜々子で決まりか…業界も「スキャンダルの心配ゼロ」と太鼓判、イメチェンも追い風に

【こちらも読む】「ポスト米倉」は松嶋菜々子で決まりか…業界も「スキャンダルの心配ゼロ」と太鼓判、イメチェンも追い風に