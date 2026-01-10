「愛子天皇」待望論の正体とは何か。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「すでに多くの国民は、男性が天皇に即位することを望んでいない。『愛子天皇』待望論とは、女性天皇待望論である」という――。

■愛子さまを際立たせた「新春 皇室の窓スペシャル」

今回は、「愛子天皇」待望論の正体について考えてみたい。まずは、それに気づいたきっかけから述べていきたい。

テレビ番組のなかには皇室を扱ったものがある。TBS系だと「皇室アルバム」がある。これは1959年から続く長寿番組である。他にも、フジテレビ系の「皇室ご一家」、日本テレビ系の「皇室日記」、それにテレビ東京とBSテレ東が放送する「皇室の窓」がある。

今年、元日の早朝には「新春 皇室の窓スペシャル」が放送された。私もこの番組を見たが、午年ということで、皇室と馬との関係がトピックとして扱われていた。ナビゲーターをつとめる俳優の北村一輝はテレビ東京のアナウンサーとともに東京・世田谷の馬事公苑を訪れていた。

馬事公苑が撮影場所として選ばれたのは、昨年の9月23日、愛子内親王が「愛馬の日」にそこを訪れたからだ。その際に、愛子内親王がポニーの「テンリュウ」を気に入った話はすでに書いた。そのことも番組の中でしっかりと紹介されていた。

番組では、2025年における天皇や皇族の活動が紹介されたが、撮影場所が馬事公苑だけに、愛子内親王がそこでどういった形で馬や、馬とかかわる人々と交流したかに重きがおかれていた。愛子内親王のファンにとっては、正月早々とても興味深い番組を見たという印象を持ったのではないだろうか。

■天皇や皇族が馬を乗りこなす歴史的背景

同じ番組の中では、代々の天皇と馬との関係も紹介され、明治天皇の愛馬であった「金華山(きんかざん)号」のことにも触れられた。その剥製(はくせい)は現在、明治神宮外苑の聖徳記念絵画館に展示されている。

あわせて、現在の上皇が学習院の高等科の時代に馬術部の主将をつとめていたことも触れられ、若き日の上皇が馬で障害を乗り越えていく場面の動画も流された。かなり高い障害物を軽々と越えていくさまは、上皇が馬術において相当な腕を持っていたことを示していた。私は日頃馬事公苑で馬術競技を見る機会があるので、その点は驚いた。

近代になってから天皇や皇族が馬に親しんできたのは、そこに軍隊との深いかかわりがあったからである。天皇は、日本の軍隊を率いる「大元帥(だいげんすい)」であった。それを反映し、昭和天皇の3人の弟は皆軍人だった。したがって、天皇や男性の皇族が軍服姿で馬に乗るのは、戦前には当たり前の光景だった。

現在の上皇は1933年の生まれで、戦争が終わった1945年の時点ではまだ11歳であり、軍隊の経験はまったくない。しかし、颯爽と馬を乗りこなす姿からは、明治天皇以来の伝統を受け継いだという印象を受けた。

番組では、上皇がまだ天皇であった時代、上皇后や現在の天皇と馬に乗っている光景も紹介された。その点で、現在の天皇も馬に乗ることができる。ただ、上皇のように、颯爽と馬を乗りこなす光景は、これまで伝えられていないように思われる。私はそこにこそ、「天皇像」の変化が反映されているのではないかと考えたのだ。

写真提供＝共同通信社 新年一般参賀で、訪れた人たちに手を振られる天皇、皇后両陛下と愛子さま＝2026年1月2日午後、宮殿・長和殿 - 写真提供＝共同通信社

■「天皇像」における時代変化とは何か

特にそれを感じたのは、番組が放送された翌日の1月2日に、皇居で行われた「新年一般参賀」に出掛けたときだった。

私は、昭和の時代に1度一般参賀に参加しており、平成に時代が変わった2012年にも参加している。今回はそれ以来14年ぶりのことになる。その経験からすると、昭和、平成、令和という3つの時代において、一般参賀の雰囲気は変わり、そこには皇室と国民との関係の変化が示されているように思えるのだ。

昭和天皇と継宮明仁親王（1952年頃）（写真＝Fumeinab sakuseir-shau h／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）

昭和の時代の一般参賀については、それがいつのことだったのかもはっきりせず、具体的なことは忘れてしまっている。だが、新年の一般参賀に参加すること自体に緊張感があったように思える。

今年の一般参賀では5回、天皇や皇族の「お出まし」があり、私はその4回目、午後の最初の回に参加した。これは後で知ったことだが、その次の5回目には、報道されているように事件があったらしい。

一般参賀における事件ということでは、1969年に起こった「昭和天皇パチンコ狙撃事件」がよく知られている。犯人は手製のパチンコで、昭和天皇にむかってパチンコ玉を発射した。

犯人は元日本兵で、その生きざまは原一男監督のドキュメンタリー映画『ゆきゆきて、神軍』に描かれており、事件の背景には戦争の問題があった。ところが、今年の事件には政治性はまったくない。愉快犯の一種であり、そこにも時代の変化が示されている。

■「新年一般参賀」の変わりゆく参加者像

今年の最初の回では、天皇家、秋篠宮家、上皇夫妻、それに他の皇族たちが姿を現した。その後、回を重ねるにつれて人数は減り、午後には天皇家と秋篠宮家だけが長和殿のバルコニーに立った。そのせいか、私が参加した回に集まった人の数はそれほど多くはなかった。天皇が現れると、「天皇陛下万歳」をくり返し唱える人間もいたが、それに唱和する人はいなかった。

2012年のときには、10時10分からの最初の回をめざしたものの、混雑でたどり着くことができず、天皇の「おことば」の最後の部分を遠くから聞いただけだった。そこで11時の回まで残ったのだが、身動きできないほど混雑していた。

調べてみると、2012年の参加者の数は7万3700人だった。その時期は参加者の数が多く、13年は7万8520人で、14年は8万2690人だった。一般参賀で最も多かったのは、1954年の約38万人である。その年には、あまりの混雑のため二重橋で将棋倒し事故が発生し、16名の死者が出ている。

これに対して、今年2026年の場合には、宮内庁の発表によれば6万140人である。2021年と22年にはコロナ禍で中止になり、23年は申し込み制で人数が絞られた。24年は元日の能登半島地震で急遽中止されている。参加人数が昔ほどではないのは、そうした出来事が影響していると考えられる。

■驚きをもって迎えられた天皇陛下の「平成流」

ただ、そこにはもうひとつ、天皇や皇族と、一般参賀に訪れる国民との間の距離の変化も影響しているのではないだろうか。重要なのは、戦後80年が経過する間に両者の距離が格段に縮まったことである。

昭和天皇の場合には、戦争中には、この世に現れた神、「現人神(あらひとがみ)」と見なされ、皇后との写真は「御真影(ごしんえい)」として、学校などでは礼拝の対象になっていた。戦争が終わった翌年の1946年正月に、いわゆる「人間宣言」を天皇は行い、現人神の座を下りたわけだが、戦後も国民の中には以前の感覚がどこか残っていた。

そのことは、平成の時代になっても影を落としていて、国民には天皇や皇族を崇め奉る傾向があった。だからこそ、当時の天皇夫妻が被災地などを訪れ、被災者と同じ目線で言葉を交わす「平成流」が驚きをもって迎えられたのだ。

この平成流は、現在の天皇夫妻にも受け継がれ、そうしたふるまいはすっかり当たり前のものとなっている。それによって、天皇や皇族と国民との間の距離は格段に縮まり、国民は天皇や皇族に対して強い親しみだけを感じるようになっている。

その分、天皇や皇族は畏れ多い存在であるという感覚は失われてきた。だからこそ、一般参賀に訪れる人の数が減り、愉快犯が現れ、「天皇陛下万歳」の声に従って、多くの参加者が万歳をすることもなくなったのである。

■女性であるからこそ望まれる皇位継承

男系での皇位継承を絶対的なものとして、それに固執するいわゆる「保守派」は、こうした変化について十分に認識していないのではないだろうか。

「天皇は男でなければならない」とするのは、軍服姿で馬に乗る明治天皇や昭和天皇のイメージがあるからだろう。保守派は、軍隊を率いるような雄々しい天皇を求めているのだ。

しかし、一般の国民が求めている天皇は、すでにそうしたイメージからはかけ離れた、親しみのある存在である。その生活は国民とは大きく違わず、生活感覚も共有できる。そうした天皇が今、求められている。私は、ある意味のどかだった今年の一般参賀に接して、そう考えたのである。

そのことが、「愛子天皇」待望論が日増しに高まっていることに関係している。悠仁親王がいて、成年式を経て公務に携わるようになっても、かえって「愛子天皇」を待望する声は大きくなっている。

天皇皇后両陛下と愛子内親王殿下、愛犬の由莉とともに那須御用邸にて（2019年8月）（写真＝在スリランカ日本国大使館／外務省／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

愛子内親王に天皇に即位して欲しいと人々が感じる理由は、主に2つある。

1つは、愛子内親王が天皇夫妻にとって唯一の子であり、直系だということである。悠仁親王は傍系の秋篠宮家の人間であり、天皇家の人間ではない。その違いを重視する人たちは少なくない。

しかし、もう1つ、愛子内親王が天皇に待望されるのは、「女性」であるからではないだろうか。おそらくは、こちらのほうが重要なのだ。そこには、天皇像が今日の社会において根本的に変化したことが示されている。

■それは「女性天皇待望論」に他ならない

思い切った言い方をするならば、すでに国民の多くは、男性が天皇に即位することを望んではおらず、女性に即位して欲しいと望んでいるのである。「愛子天皇」待望論の正体は、「女性天皇待望論」なのである。

世論調査において、女性天皇だけではなく、女系天皇を容認する声が多数を占めている。保守派は、そうした人々は女性天皇と女系天皇の違いがわかっていないと主張する。

たしかに、その面はあるかもしれないが、多くの人たちはそこにある違いにはまったくと言っていいほど関心を持っていない。女性天皇が誕生し、女系で継承されていくことに違和感を持つことはなく、むしろそれを待ち望んでいるのだ。

今、国民が求めているのは、馬を巧みに操り、高い障害を飛び越えていく雄々しい男性の天皇ではなく、ポニーをこよなく愛する女性の天皇なのである。

島田 裕巳（しまだ・ひろみ）

宗教学者、作家

放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、同客員研究員を歴任。『葬式は、要らない』（幻冬舎新書）、『教養としての世界宗教史』（宝島社）、『宗教別おもてなしマニュアル』（中公新書ラクレ）、『新宗教 戦後政争史』（朝日新書）など著書多数。

（宗教学者、作家 島田 裕巳）