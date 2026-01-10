¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼¡¤ÏËÌÄ«Á¯¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ø¤Î¡Ö»Â¼óºîÀï¡×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¡©
ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï1·î3Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ø·³»ö¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò¹´Â«¤·ÊÆ¹ñ¤ØÙÇÃ×¤·¤¿¡£¼ç¸¢¹ñ²È¤Ø¤Î¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤È¹ñÏ¢·û¾Ï¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊÆ¹ñ¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊºîÀï·×²è¤òÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ËÌÄ«Á¯¡ÊÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Â¾¹ñ¤Ë·³»ö¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£1954Ç¯¤Ë¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤Î¥Ï¥³¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ó¥¹¡¦¥°¥¹¥Þ¥óÂçÅýÎÎ¤ò¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤¬²èºö¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¹ñ³°¤ØÄÉÊü¡£1998Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦H¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡ÊÉã¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥ê¥¨¥¬¾·³¤òÊÆ¹ñ¤ØÙÇÃ×¤·¡¢ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤Æ¶Øîþ40Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£º£²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2003Ç¯¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡Ê»Ò¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤ò³«»Ï¤·¡¢¥µ¥À¥à¡¦¥Õ¥»¥¤¥óÂçÅýÎÎ¤ò»¦³²¡£¤Þ¤¿¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯6·î21Æü¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯·×²è¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß3¥«½ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ²¼´ÓÄÌÃÆ¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤Î¶õÇú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥³¥«¥¤¥ó¤òÀ½Â¤¤·ÊÆ¹ñ¤ËÇä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÃË¤¬Åý¼£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·³»ö¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥á¥¥·¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÎ®Æþ¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤ÎÅý¼£¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤È¶¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥«¥Ê¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î51ÈÖÌÜ¤Î½£¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·È¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤â¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¡×¤È¤·¤ÆÎÎÍ¤Ë¸Ç¼¹¡£·³»öÎÏ¹Ô»È¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Çã¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÍø±×¤ËÈ¿¤¹¤ë¹ñ¤ò·³»ö¹¶·â¤·¤¿¤ê»ØÆ³¼Ô¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ÈÂçÅýÎÎ¤ÎÙÇÃ×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í«Î¸¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¹³µÄ¤·¤¿¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤äEU½ô¹ñ¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤È¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Ï¡¢Î©¾ìÉ½ÌÀ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Îº£²ó¤Î¹Ô°Ù¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢À¤³¦¤Î°ÂÄê¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ï³Î¼Â¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÌÄ«Á¯³°Ì³¾Ê¤¬¥³¥á¥ó¥È
ËÌÄ«Á¯¤Î³°Ì³¾Ê¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Ï4Æü¡¢¡ÖÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¼Ò¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤ÎÁ´Ê¸¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶¯¸¢¹Ô»È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»öÂÖ¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¾ðÀª¤Ë²Ã¤ï¤ëÉÔ°ÂÄêÀ¤ÎÁýÂç¤È¤Î´ØÏ¢¤ÎÃæ¤ÇÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¤Ê¤é¤º¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡¢Ìî½ÃÅª¤ÊËÜÀ¤òº£°ìÅÙÌÀÇò¤Ë³ÎÇ§¤µ¤»¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼ÂÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¹Ô°Ù¤òºÇ¤â½ÅÂç¤Ê·ÁÂÖ¤Î¼ç¸¢¿¯³²¡¢¼ç¸¢Âº½Å¤ÈÆâÀ¯ÉÔ´³¾Ä¡¢ÎÎÅÚÊÝÁ´¤ò´ðËÜÌÜÅª¤È¤¹¤ë¹ñÏ¢·û¾Ï¤È¹ñºÝË¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÍðË½¤Ê°ãÈ¿¤ÈÃÇÄê¤·¡¢¤³¤ì¤ò¶¯¤¯µêÃÆ¤¹¤ë¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ´Ø·¸¹½¿Þ¤Î°ÂÄêÅªÊÝ¾ã¤ËÇË²õÅª¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÇ§¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ï½¬²½¤·¤¿¼ç¸¢¿¯³²¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Á³¤ë¤Ù¤¹³µÄ¤ÈµêÃÆ¤ÎÀ¼¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼Â¤ËÃ»¤¯¡¢ÊÆ¹ñÈãÈ½¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤é¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ø¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë·³»ö¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ËÌÄ«Á¯¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤äºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ò»¦³²¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»Â¼óºîÀï¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¼èºàÃæ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿·³»ö·±Îý
»ä¤Î43²ó¤ÎËÌÄ«Á¯¼èºà¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ø¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ«Á¯¿ÍÌ±·³¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¼èºà¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èºà¿½ÀÁ½ñ¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤ÇÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢·³»ö·±Îý¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2001Ç¯3·î¤Ë¡¢Òù¶ÀÆîÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¤ÎÒù¶½¡Ê¥Ï¥à¥ó¡Ë»Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ÂçÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤Ê³Ý¤±À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£Áë¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿ôÉ´¿Í¤Î½¸ÃÄ¤¬½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±Â¤Ç¹Ô¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÂâÎó¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌ±Ê¼¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤¿¤Á¤Ï¹Ô¿Ê¤ò¸«¸þ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
2005Ç¯4·î¤Ë¡¢Ê¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤ÎÅì¤Ë¤¢¤ë¶¦Æ±ÊèÃÏ¤Ø¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤Êµ¯Éú¤ÎµÖÎÍÃÏÂÓ¤Ë¡¢¸«ÅÏ¤¹¸Â¤êÊèÉ¸¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦ÊèÃÏ¤À¡£Ê¿¾í¤«¤é¤Î¼Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÊèÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¯¤ÈºÙ¤¤Ì¤ÊÞÁõÆ»Ï©¤ËÆþ¤ê¡¢¾®¹â¤¤µÖ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤ò²á¤®¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤Î¥Í¥Ã¥È¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¹â¼Íµ¡´ØË¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤ÆÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àµµ¬·³¤«Ì±Ê¼¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢·±ÎýÃæ¤ÎÉôÂâ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ØÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÊý¤âÆÍÁ³¤ÎïïÆþ¼Ô¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï·³¤È»ÔÌ±¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤¿¤á¤«¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤ê²á¤®¤¿¡£
¤«¤í¤¦¤¸¤Æ²óÈò¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î·³»ö¹¶·â
ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë³ËÊ¼´ï¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¹¶·â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Ä«Á¯ÀïÁè¤Ç¹ñÏ¢·³»ÊÎá´±¤Î¥À¥°¥é¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÈÃæ¹ñ¡¦¥½Ï¢¤È¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤Ø30¡Á50È¯¤â¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ò·×²è¡£¤·¤«¤·¡ÖËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¡×½ô¹ñ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦S¡¦¥È¥ë¡¼¥Þ¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÅê²¼¤òÃÇÇ°¤·¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤ò²òÇ¤¤·¤¿¡£
1968Ç¯1·î¤Ëµ¯¤¤¿ÊÆ³¤·³¤ÎÉðÁõ¾ðÊó¼ý½¸´Ï¡Ö¥×¥¨¥Ö¥í¹æ¡×¤ÎÙ½Êá»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÂçÅýÎÎ¤¬70¥¥í¥È¥ó¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¾õ¶·¤ÇËÌÄ«Á¯¤ò¹¶·â¤¹¤ì¤Ð¡¢¥½Ï¢¤Î»²Àï¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¼ÕºáÊ¸¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¸üÌÚ´ðÃÏ½êÂ°¤ÎÊÆ³¤·³EC-121Äå»¡µ¡¤¬¿ÍÌ±·³¤Î¥ß¥°21¤Ë·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢10¡Á70¥¥í¥È¥ó¤ÎÀï½Ñ³ËÊ¼´ï¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î´ðÃÏ¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É47¥«½ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»þ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤¬Å¥¾Â²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤ËÊóÉü¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1993Ç¯¤ËËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌºº»¡¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡Ö³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡ÊNPT¡Ë¡×¤ÈIAEA¤«¤éÃ¦Âà¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ç«ÊÕ¡Ê¥Ë¥ç¥ó¥Ó¥ç¥ó¡Ë¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡£
¤À¤¬ºß´ÚÊÆ·³»ÊÎá´±¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÎÈ¿·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤Î90Æü´Ö¤Î»à½ý¼Ô¤¬ÊÆÊ¼5Ëü2000¿Í¤Ç´Ú¹ñÊ¼49Ëü¿Í¡¢Ì±´Ö¿Í¤ò´Þ¤á¤ë¤È100Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Î¶â±Ë»°¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥µ¥à¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¶·â¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂè1¼¡À¯¸¢¤Î2017Ç¯¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÌ¾ïÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò·×²è¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ËÊ¼´ï¤ò»È¤¦²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¤â¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·×²è¤òÃæ»ß¤·¤Æ¼óÇ¾²ñÃÌ³«ºÅ¤Ø¤ÈÀ¯ºö¤òÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÌ±·³¤ËÆþÂâ¤·¤¿¤¤¡×¹â¹»À¸¤Î¹Ô¿Ê
»ä¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î·³»ö¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î2017Ç¯¤Ë¡¢2ÅÙ¤ÎËÌÄ«Á¯¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤Ï¡¢³Ð¸ç¤·¤ÆÊ¿¾í¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
8·î¡¢Ê¿¾í»ÔÆâ¤Î¸÷Éü¡Ê¥¯¥¡¥ó¥Ü¥¯¡ËÄÌ¤ê¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±ó¤¯¤«¤é¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£·³Éþ¤Ë»÷¤¿À©Éþ¤òÃå¤¿100¿Í¤Û¤É¤¬¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂâÎó¤òÁÈ¤ß¡¢¹ñ´ú¤òÀèÆ¬¤Ë¹Ô¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î½¸ÃÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¹âµéÃæ³Ø¹»¡×¤Î3Ç¯À¸¤Ç¡¢¡ÖÀÖ¤¤ÀÄÇ¯¶á±ÒÂâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¿ÍÌ±·³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿ÍÌ±·³¤ËÆþÂâ¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤È¤¤¤¦¡£3Ç¯À¸¤¬½ª¤ï¤ë¤È12Ç¯´Ö¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤¬½ªÎ»¤·¡¢¿ÍÌ±·³¤Ø¤ÎÆþÂâ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤ì¤é¤ÏËÌÄ«Á¯³ÆÃÏ¤Ç°ìÀÆ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÏ«Æ¯¿·Ê¹¡×¤Ï¤³¤Î»þ347Ëü5000¿Í¤¬ÆþÂâ¡¦Ê£Ââ¤òÃ²´ê¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÆþÂâ¤Î¤è¤¦¤¹¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Ê¿¾í±ØÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÁ°¤ÎÆ»Ï©¤Ë¿ô½½Âæ¤âÊÂ¤ó¤À·³ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉþÁõ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î·³»öÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê·³»öºîÀï
¤«¤Ä¤ÆÊÆ¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ç¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê·³»öºîÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡Ë¤Ï¡ÖÊÆ³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâSEALS¡Ê¥·¡¼¥ë¥º¡Ë¡×¤¬¡¢2019Ç¯¤Î½éÆ¬¤ËËÌÄ«Á¯¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
SEALS¤ÏËÌÄ«Á¯¶á³¤¤Ë¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ÇÆþ¤ê¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤Ï¾®·¿Àø¿åÄú2ÀÉ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌÜÉ¸ÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ¤ÎÄÌ¿®¤òËµ¼õ¤¹¤ëÅÅ»ÒÁõÃÖ¤ò»Å³Ý¤±¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤ÊºîÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬³¤ÎÀø¿åµù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µù»Õ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿µùÁ¥¤Ë¤¤¤¿¿ô¿Í¤ò¼Í»¦¤·¤ÆÅ±¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢2·î¤Ë¥Ï¥Î¥¤¤Ç¤Î¶âÁí½ñµ¤È¤ÎÂè2²óÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ª¤â¤Ë°Å»¦¤äÇË²õ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎSEALS¤ò¡¢ÅÅ»Òµ¡´ïÀßÃÖ¤Î¤¿¤á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤À¡£¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÊÆüÉÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ÏÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Ï°ã¤¦¡Ä¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ç¡Ö»Â¼óºîÀï¤¬ÉÔ²ÄÇ½¡×¤Ê¤Î¤«¡©¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
