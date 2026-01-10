浦和駅に「埼玉No.1」高級タワマンが建設中…「地元の人は買えない」近隣住民が明かした温度差

浦和駅に1億円超のタワマンが竣工予定

2026年6月末、JR「浦和駅」西口に地上27階建てのタワーマンション「URAWA THE TOWER」が竣工予定だ。

駅直結の複合再開発として2026年7月には商業施設が、2027年には「市民会館うらわ」が順次開業予定。野村不動産が手がける新街区「浦和カルエ」は、住宅・商業・公共施設を一体化した大規模プロジェクトとして注目を集めている。

そんな再開発が進む浦和界隈で話題となっているのが「URAWA THE TOWER」の価格だ。全525戸（非分譲234戸を含む）からなる浦和エリア最大級のタワーレジデンスで、1億円超の住戸も多く、埼玉県の分譲マンションとしては過去最高水準だという。

だがこのタワマン建設や再開発に反発の声も少なくない。このニュースを報じたYahoo!ニュースのコメント欄には、《タワマンを建てても街は良くならない》、《タワマンありきの再開発に違和感がある》、《浦和らしい落ち着いた街並みが失われる》といった意見が並んでおり、行政やデベロッパーの姿勢を問う声も目立っていた。

そこで今回は再開発が進む浦和エリアに暮らす住民に話を聞いた。“埼玉史上最高額のタワマン”をどう見ているのか、再開発に何を期待し、何に不安を抱いているのか。“浦和に暮らす人たちの本音”を探っていく。

「街がきれいになるのは歓迎」だけど…

まず話を聞いたのは不動産業に携わるAさん（40代・女性／浦和エリア在住15年）。浦和駅西口の再開発については「基本的には前向きに捉えている」と話す。

「西口一帯は古い建物が密集し、雑然とした印象も強かったんですが、そこが整理され、街並みが整うこと自体は“良いこと”だと捉えています。

ですが再開発を知った当初から不安も頭をよぎりました。それは駅前にさらに人が増えたり、富裕層や外国人の流入による生活環境が変化したりすることです。治安や混雑など、暮らしへの影響はどうしても気になります」（Aさん）

かたや不動産業に携わる立場から見れば、今回の計画は極めて“合理的”だとも話した。

「駅直結で商業施設ともつながり、ブランド化されるタワーマンションは資産性を保ちやすい。需要もありますし、駅前の価値を最大化する手法としてはわかりやすい開発です。

しかし、現実はそう単純ではないでしょう。2022年に完成した駅前の『浦和ファーストセンタービル』は、完成後しばらくテナントが埋まらなかったんです。規模や建物の特性もあるでしょうが、今回の再開発でも“同じことになるのでは？”という心配もあります。

『URAWA THE TOWER』が県内最高価格帯で販売されている点については、不動産目線では妥当な価格設定だと思いますが、住民として見ると“地元の人が買えない住宅”になってしまっている。その温度差は正直感じますね」（Aさん）

「浦和らしい店」が消えてしまうのでは

タワーマンション建設については「どちらかといえば賛成」としつつ懸念点も口にするAさん。

「駅前資源の最大活用や税収増、街のブランド力向上という意味ではプラスです。商業施設の充実や駅前の明るさ・安全性の向上、不動産価値の底上げはメリットとして挙げられます。

しかしその一方で、通勤・通学の混雑悪化、交通動線の混乱、そして画廊や書道店といった“文教都市・浦和らしい店”が消えてしまうのではないかという懸念が強くありますね。商業だけが先行して、保育や医療、教育といった生活インフラが追いつかない開発は危険だと思います」（Aさん）

ネット上に多い「タワマンありきの再開発」については「どちらかといえば賛成」としつつも、行政や事業者には「説明の仕方」を改めてほしいとも訴えた。

「行政や事業者の説明会が“決定事項の報告”に近く、住民が参加している実感が持てなかったんです。収益がどう地域に還元されるのか、交通対策や子どものインフラ、地域文化をどう残すのか。そこをもっと時間をかけて丁寧に説明してほしいですね」（Aさん）

