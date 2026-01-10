うつ・不安な心から抜け出す！「思考変化記録表」の具体的な書き方

心の病の治療では、薬物療法だけでなく、精神療法が重要です。なかでも認知行動療法は、うつ病、不安症、強迫症、神経性過食症などに対し、薬物療法に並ぶ、あるいは疾患によっては薬物療法以上の有効性をもつ治療として臨床で用いられている精神療法です。

認知行動療法は、考え(認知)が変えられず苦しんでいる人の助けになります。ストレスがたまり、心が弱っていると思ったら試してみてください。基礎知識から取り組み方まで解説した『認知行動療法 基礎知識から取り組み方まで』から抜粋して一部紹介します。

正反対の考えを書く

先に書いた「考え」を見直します。その記載に対して、あえて正反対の考えを書いてみます。本当はそう思っていなくてもよいです。肯定文なら否定文にしてみます。否定文なら肯定文にしてみます。

最初は書きにくいかもしれません。頭の体操のつもりで、まずは書いてみます。

別の人の視点で書く

次に、自分とは別の誰かになったつもりで、別の考えを書いてみましょう。自分とは違うタイプの人ならどう考えるか、同僚ならどうか、先輩ならどうか、家族ならどうとらえるかなど、別人の視点を意識して書いてみます。

考えの悪循環に気づくことも

正反対の考えや別人の考えを書くうちに、最初に書いた考えが必ずしも妥当ではないとみえてくるでしょう。そうなれば、意識はかなり変わってきています。

自分が確信している考えにしばられていたため、悪循環になっていたようだと気づくかもしれません。ものごとには、さまざまなとらえ方があるとわかり、できごとのよい面に気づくようになれば、さらに前進です。バランスがとれるようになり、考え方の悪いクセは解消されてきています。

ここまでのまとめを書く

別の考えを書いたら、全体をよく見直してみます。おそらく、できごとに対する感情や考えの確信度が変わっているでしょう。

そこで最後のまとめとして、感情の点数と、最初に書いた「考え」の確信度がどのように変化したかを、記入しましょう。これで「思考変化記録表」が完成です。これは感情につながる「思考の記録」であり、確信度などの数字でとらえることで、変化がよくわかります。

ノートの下の部分は、少しあけておくと、実践の感想などを書きこめます。 うつや不安があった人は、それぞれの評価尺度も書いてみましょう。

くり返し練習しよう

ものごとを否定的にのみとらえていると、その考えが固まったり、ぐるぐる回ったりして、さらに否定的になってきます。その悪循環に陥らないようにするには、別の考えをいつでも言葉にできることがたいせつです。

ここまで紹介したのは「コラム法」を用いた「思考変化記録表」です。折にふれてくり返し練習しましょう。

効果をみながら進める

認知行動療法の特徴のひとつに、効果を検証しながら実践していくということがあります。考えを書くことや行動の実践にとりくむだけでなく、その効果を確かめることもたいせつです。

考えを見直し、なんらかの行動を起こすことができたら、その結果、生活がどう変わったかを確かめます。記録の内容や点数をみると、客観的に把握できるでしょう。効果があるようなら、行動の実践を続けます。

■ 点数をみる

行動を実践することについて、実践前につけた不安の感情の点数が、実践後にどのくらい変わったかをみます。さらに、２回目以降も点数をつけつづけ、効果を確かめます。

【例】

できごと：あいさつをしたとき返事がなかった

感情：不安 80点

考え：自分は嫌われている

別の考え：自分は嫌われていない

スタート時に不安点数は80点でしたが、まず、「別の考え」を書いたとき、不安がどのように変化したか、点数をつけてみます。

さらに、行動の変化を少しずつ実践していくうちに、不安の点数がどのように変化するか、下記の記載例に注目してみましょう。

■評価尺度で確認する

定期的に不安の評価尺度を使い、自分の状態を確認します。ひとつの実践を続けて自信がついたら、別の行動にステップアップしていきます。

【例】

あいさつだけでなく、雑談もしてみる

■記録をつける

行動の変化を、どのくらい実践できているか、どう変わったか、記録をつけていきましょう。これまで書いてきたノートのページの下の余白などに、何月何日になにができて、不安がどう変わったかを書いておきます。点数にして記録していくと、実践の効果がわかります。

効果がわかると、行動の変化にはずみがつきます。1週間ごとに行動のステップアップをしていくとよいでしょう。

感情を言葉にする「思考変化記録表」を付けてみよう。うつ・不安の尺度チェック付き！