意外と知られていない「良い借金」とは――子どもの高校入学時から奨学金を借りる

教育ローンに頼るリスクを回避するために無利子奨学金を

良い借金の例として住宅ローンや不動産投資ローンを挙げましたが、もう一つ考えておきたいのが「貸与型の奨学金」です。

私は大学時代に多額の奨学金を借り、1000万円に迫る返済義務を負いました。その後20年をかけて完済しましたが、返済中の家計負担や精神的なプレッシャーを思い返すと、「奨学金は借りるべきではない」と言いたくなります。 しかし、親という立場から冷静に考えると、奨学金には無視できないメリットがあり、むしろ有効に活用すべきものであることが理解できます。

まず、客観的なデータから子どもにかかる教育費を見てみましょう。文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」などによると、学校の授業料や塾、習い事などを含めた学習費の総額は、幼稚園から大学まですべて国公立だった場合でも約1000万円、すべて私立の場合は2500万円以上にのぼるとされています。医学部や海外留学を視野に入れると、さらに必要額は高くなります。

国の就学支援金などの学費補助があるため、実際の負担額はご家庭の世帯年収や家族構成によって変動しますが、それでも多くの家庭にとって、子どもの教育費が大きな経済的負担であることは間違いありません。

私は息子が3人いるのですが、長男が高校に入るとき、迷いながらも埼玉県が設けている貸与型（無利子）の奨学金を申請することにしました。その時点では長男の授業料を払えるだけの収入の見込みはあったのですが、それでも奨学金を借りておくことが「保険」になると考えたからです。

もし奨学金を利用せずに自己資金で学費をまかない、その後家計が逼迫した場合、金利負担のある教育ローンに頼らざるを得なくなります。そのリスクを避けるための先手として、無利子奨学金を選びました。また我が家のように子どもが多いと、兄弟間でバランスを取る必要が出てきます。長男に自己資金を使い過ぎると次男や三男のときに困る恐れがありますが、奨学金を借りることで自己資金が減るのを防ぐことができます。

奨学金を活用する最大の利点は、自己資金を投資に回せる点です。学費を現金で支払うと、積立投資の額を減らしたり、積み立てた金融商品を解約したりして複利効果を失う恐れがあります。無利子奨学金で学費を払いながら投資を続ければ、長期リターンを取り逃がさずに済みます。

学歴による年収差は3000万円以上

ただし奨学金の債務者は子どもになるため、そのことを親子できちんと話し合うことが大切です。そして、いずれ返済時期が来たら親から子へ返済資金を贈与してあげるのも手だと思います。年間110万円以内の贈与は非課税で受け取れるため、この枠内で毎年贈与を行うという形です。具体的には、次のような形で考えるといいでしょう。

・給付型や無利子の奨学金を使って学費を支払う

・家計の余剰資金を積立投資に回し、リターンを増やしていく

・奨学金の返済時期が来たら、親から子へ資金贈与をして返済をサポートする

教育投資が将来の収入増につながるかについては確実なことは言えませんが、統計的には最終学歴が生涯年収に与える影響は小さくありません。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の2024年の調査によると、正社員として60歳まで働いた場合の平均生涯賃金（退職金を除く）は、大学卒の男性で約2億8000万円、女性で約2億3000万円、高校卒では男性が約2億5000万円、女性が約1億9000万円となっています。平均的な数字ではありますが、学歴による収入差は3000万円から4000万円に達し、教育に投じた費用を上回る可能性が十分に見込めます。また、教育の恩恵は金銭にとどまるものではありません。

これらのデータと自身の経験を踏まえると、無利子または低利の奨学金は「悪い借金」というより、家計のリスクを抑えつつリターンを高める「良い借金」になり得ます。あとは、我が子がしっかり学び、社会に出て活躍してくれることを願うばかりです。

