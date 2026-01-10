¡Ú¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡ß»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Û¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡ÙºÇ¿·ºî¤Ç¤â¡Ô»þÂå·à¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¡Õ¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÚÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¼ÒÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÜÀîÊþÇ·»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡£¥Ó¥·¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»þÂå·à¤ËµþÅÔ¤Î³Æ»£±Æ½ê¤Î¸ÄÀ¡¢¤½¤·¤Æ1·î10ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ¿·ºî¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ¶¤·õ¡Ù¤ÎÏÃ¤Þ¤ÇÎáÏÂ»þÂå·à¤ÎÅ¸Ë¾¤È²ÝÂê¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬ÎáÏÂ¤Ë¹¥¶ÈÀÓ¡Ä¼ã¼Ô¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¡Ú½é¤Î¥×¥í¥Ñ¡¼¼ÒÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ºâ»º¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¨¡¨¡¸½Âå·à¤ËÈæ¤Ù¤Æ»þÂå·à¤ÏÍ½»»¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤âÍýÍ³¤È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÀ©ºî¤¬¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÜÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£ºâ»º¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½»»¤ÏÌó90Ê¬¼Ü¤Î¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡ÌëÅÆ¤Î³Ñ±¦±ÒÌç¡Ù¤È¡¢¤¤¤Þºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌó60Ê¬¼Ü¤Î¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¼ç±é¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤ÎÃ±ÏÃ¤ÎÀ©ºîÈñ¤¬Æ±ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹âÆ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¤â¤Î¤ò°Â¤¤ÈñÍÑ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤È¤â¤Ë°ìÎ®¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÀµÅö¤ÊÂÐ²Á¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡Ù¤ä¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ï¾¾ÃÝ¡¢¡Ø»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø»Å³Ý¿Í¡¦Æ£»ÞÇß°Â¡ÙÆóÉôºî¤ÏÅì±Ç¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµþÅÔ¤Î»£±Æ½ê¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ½ê¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¡§¾¾ÃÝ¤Ï´ÆÆÄ¼çµÁ¡¢Åì±Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¼çµÁ¡¢¤½¤³¤¬ÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì½ï¤À¤í¤¦¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¡£¾¾ÃÝ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥»¥Ã¥È¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤ÎÆ»Éý¤¬¼êº¢¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£Åì±Ç¤Ï¹¤¤¤«¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¹¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÍøÅÀ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾¾ÃÝ¤Ë¤ÏÂç±Ç¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÎÙ¤ËÂç±Ç¤Î»£±Æ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾¾ÃÝ¤¬¡ÖµþÅÔ±Ç²è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤éÂç±Ç·Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±ÇÁüµþÅÔ¤âµþÅÔ±Ç²è¤ÎÆâÉô¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢±ÇÁüµþÅÔ¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿À¾²¬Á±¿®¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢À¾²¬¤µ¤ó¤Ï»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Å°Äì¤·¤¿Í½»»¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý
¨¡¨¡2010Ç¯¤ËÀË¤·¤¯¤â²ò»¶¤·¤¿±ÇÁüµþÅÔ¤ÏÂç±ÇµþÅÔ¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ØÌÚ¸Ï¤·Ìæ¼¡Ïº¡Ù¤ä¡Ø¸æ²È¿Í»Â¶åÏº¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÀî¡§°æ¾å¾¼´ÆÆÄ¤ÏÂç±ÇµþÅÔ¡¢»³²¼ÃÒÉ§´ÆÆÄ¤â±ÇÁüµþÅÔ½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢Âç±Ç¤ä¾¾ÃÝ¤Î´ÆÆÄ¼çµÁ¤¬¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»³²¼ÃÒÉ§´ÆÆÄ¤Ï¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ë¡Ø»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Ù¤È»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁüµþÅÔ¤Î¸å·ÑÁÈ¿¥¡ÖµþÅÔÁÈ¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÀî¡§¤â¤¦¤Í¡¢¡ÖÃË»³²¼¡×¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¿ÆÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢·»µ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£°¦°û²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ºÇ¶á¤Ï¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°¥½¥¤¬¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤è¡¼¤¤¡¢¥Ï¥¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÅç½í´ÆÆÄ¤Î¡Ø¸æË¡ÅÙ¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Ë½õ´ÆÆÄ¤Ç¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ò»È¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éOK¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈNG¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÅç´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯»³²¼´ÆÆÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¹¾¸¶¡Ê¾ÍÆó¡Ë¤µ¤ó¡¢¾ÈÌÀ¤Î¿ùËÜ¡Ê¿ò¡Ë¤µ¤ó¡¢¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¡¼¤Î¡ÊÃÝÆâ¡ËÈþÇ¯»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤º¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÍ½»»¤ò¼é¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ï»£±Æ½ê¤Î½êÂ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¡¤Î»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÇÍ½»»¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤âÍ½»»¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¡¢Ë¿´ÆÆÄ¤ÎÍ½»»Ä¶²á¤ò¥ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê»þÂå·à¤Å¤¯¤ê
¨¡¨¡Âè6ÃÆ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ °Å·õÇòÇß¹á¡Ù¤ÈºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè7ÃÆ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ¶¤·õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ËÙ¾ìÍ¥´ÆÆÄ¤òÈ´Å§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÀî¡§¾¾ÃÝ¤äÅì±Ç¼çÆ³¤ÎºîÉÊ¤À¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈ´Å§¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»³²¼´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÍ¥¤Ë»£¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ì¸À¤â¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»þÂå·à¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î·Ñ¾µ¤Ç»³²¼¡¦ËÙ¾ì¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤â¡Ö¤½¤¦¤«¡¢Í¥¤¬»£¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈÅ·¹ñ¤Ç¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ï¼Ü¤¬60Ê¬Á°¸å¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÜÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÎòÂå¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ï¼Â¼Ü45Ê¬¤Î1»þ´ÖÏÈ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï2»þ´ÖÏÈ¤È¤¤¤¦¼Ü¤ÎÇû¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¿·ºî¤Ê¤é¤Ç¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¹ç¤¦¼Ü¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤½¤³¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£¸å40Ê¬¤ä90Ê¬¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿³Àº¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡¢¤â¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤È¤¯¤Ë¡Ø¤Ç¤¯¤Î½½Â¢¡Ù¤È¡Ø°Å·õÇòÇß¹á¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ45Ê¬¤Ç¤â90Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢60Ê¬¤ÎÌ¯Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÀî¡§¡Ø°Å·õÇòÇß¹á¡Ù¤ÏÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¦À¨ÏÓ¤Î»ÉµÒ¡¦¶â»ÒÈ¾»ÍÏº¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ã±¤ËÊ¿Â¢¤Î°Å»¦·×²è¤À¤±¤À¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£Ê¿Â¢¤ÈÈ¾»ÍÏº¤ÎÂÐÈæ¤òËÙ¾ì´ÆÆÄ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¢¤ë¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤Éð»Î¤Û¤ÉÈá¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¿Â¢¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿¹¡Ê¼÷ÈþÃË¡ËÀèÀ¸¤ÎµÓËÜ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡Ø°Å·õÇòÇß¹á¡Ù¤ÏÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¼ç±é¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÀî¡§¤½¤ÎÏÃ¤ò¡¢µÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿½ÅÂ¼°ì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤Ï¶áÆ£Àµ¿Ã¤µ¤óÊ±¤¹¤ëÈ¾»ÍÏº¤¬Ãæ¿´¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡¢½Ð¤À¤·¤È¤·¤ÆµÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»¦¿Ø¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÊ¿Â¢¤Î¸«¤»¾ì¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡ØËÜ½ê¡¦ºù²°Éß¡Ù¤Ï¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤Ë¤â»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ë¤â»£±Æ¤Ç¤Î¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò1ÏÃÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏËÁ¸±¤¬²á¤®¤ë¡×¤È½ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤´»ØÅ¦¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤í¤È¡£¤Ç¤â¡¢¼ã¤Æü¤Î¡ÖËÜ½ê¤Îîî¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿Â¢¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ØËÜ½ê¡¦ºù²°Éß¡Ù¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤È¤Î°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎòÂå¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤È¤Î°ã¤¤
¨¡¨¡ÎòÂå¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤ò½Ð¤½¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÜÀî¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁü²½¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶ºî¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃé¼Â¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÊ¿Â¢¤¬¼ã¤Æü¤ËÊüÆ¢ÌµÍê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖËÜ½ê¤Îîî¡×»þÂå¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Öµ´¤ÎÊ¿Â¢¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÀî¡Ê¶ùÅÄÀî¡Ë¤ÎÉ÷·Ê¤â¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î±ÇÁü¤È¤·¤Æ¹¤¤Ðíâ×¤Î²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤â½¾Íè¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎVFXµ»½Ñ¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
µÜÀî¡§¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢1¿Í¤ÎµÓËÜ²È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È°ã¤¤¡¢º£²ó¤ÏÂç¿¹¼÷ÈþÃËÀèÀ¸¤¬¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÉúÀþ¤¬ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤Î±Æ¶Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Å³Ý¤±¤ÇÁ±¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ÎÊÌ¤Î´é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÅ¸³«¤â¤¢¤ê¡¢µÓËÜ²È¤¬¤ª¤Ò¤È¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿®Íê¤·¤Æ¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£»³²¼´ÆÆÄ¤ÏµÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤«¤é¥«¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¤¹¤·¡¢»£±Æ½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù±ÇÁü²½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÇÈÀµÂÀÏºÀèÀ¸¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢Ì©Äå¤Î¤ª¤Þ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹ÃÓÇÈ¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö¸¶ºî¤Î¿ÍÊªÂ¤·Á¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý
¨¡¨¡ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè7ÃÆ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ¶¤·õ¡Ù¤¬1·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¡§¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºîÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÌµÍý¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ë½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢¾ÃÌ×ÉÊ°·¤¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ø¶¤·õ¡Ù¤Ï¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤È»³¸ýÇÏÌÚÌé¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÀî¡§ÇÏÌÚÌé¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡ØËÜ½ê¡¦ºù²°Éß¡Ù¤ÇÊ¿Â¢¤Î¿ÆÍ§¡¦´ß°æº¸ÇÏÇ·½õÌò¤È¤·¤Æ¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÁ°¤«¤é¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¶¯¤ÎÆó¿ÍÁÈ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡µÜÀî¤µ¤ó¤Ï´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Ï»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÀî¡§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÊüÁ÷¤Î»þÅÀ¤Ç¼ý»Ù¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£±Ç²è¤Î¶½¹Ô¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡±Ç²è¡Ø»Å³Ý¿Í¡¦Æ£»ÞÇß°Â¡ÙÆóÉôºî¤È·à¾ìÈÇ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ·ìÆ®¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤È¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê·à¾ì¸ø³«¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÀî¡§¤¤¤Þ¤ä¥·¥Í¥³¥ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä¥¢¥á¥³¥ß¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶½¹ÔÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç·à¾ì¤Ë¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ä¡¢¤´¹âÎð¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â½½Ê¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ËÜ³ÊÇÉ¤ÎºîÉÊ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¡¦ºÆÊüÁ÷¤¬·ã¸º¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¼ã¼Ô¤«¤é¤Ï»þÂå·à´Õ¾Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î°ÕÌ£¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿³Ê¼°¤æ¤¨¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¡§¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤ÏÊÑ¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´®¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌµÍý¤·¤Æ´Ö¸ý¤ò¹¤²¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥»¥ê¥Õ¤À¤Ã¤Æ²¼¼ê¤Ë¸½ÂåÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤À¤«¤é¤³¤½¶¯ÅÙ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¨¡¨¡¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜÀî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Ë¾Ü¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍÎ²è¤òÀìÌç¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÊÔÀ®¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ2Ç¯´ÖÎ±Ç¯¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æþ¼ÒÌÌÀÜ¤Ç¤â¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Ç²è¤Î¸¢Íø¸µ¤¬¤É¤³¤«¤¹¤°Åú¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¯ºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Åö»þ¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼»Ö¸þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÀî¡§¤½¤Î¸å¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à J¥¹¥«¥¤B¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢J¥¹¥«¥¤B¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿½ÅÂ¼°ì¤µ¤ó¤Ë¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤È»þÂå·à¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Î©¤Á¾å¤²¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éô½ð´Ø·¸¤Ê¤¯Á´°÷¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
³«¶É¤¬1998Ç¯¤Ç¡¢2000Ç¯¤Î2·î¤ËÆüËÜ±Ç²è±ÒÀ±ÊüÁ÷¡Ê¸½¡¦ÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¡Ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é30¼þÇ¯¤Ë2Ç¯¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÏÊüÁ÷¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÄ¶É¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀìÌ³¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¸÷°ì¤µ¤ó¤¬¡Ö½ÅÂ¼¤Îºî¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤·¡¢¥×¥í¥Ñ¡¼¤Î¼Ò°÷¤â¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö»þ¤Î³ô¼ç¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¸¢Íø¸µ¤¬Æþ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é·ÑÂ³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÖ»ú¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð»ñ¸µ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºÅìÊõ¤¬²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Â³¤¤¤Æ³ÑÀî½ñÅ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥À¡¼¤¬³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é½éÂå¼ÒÄ¹¤¬Â¼¾å¤µ¤ó¤Ç¡¢¿ùÅÄ¡ÊÀ®Æ»¡Ë¤µ¤ó¡¢ÀÐ¸¶¡ÊÎ´¡Ë¤µ¤ó¤ÈÎòÂå¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ô¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»þÂå·à¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ
¨¡¨¡±Ç²è¥Þ¥Ë¥¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»þÂå·à¤Ï¡©
µÜÀî¡§¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡ØÍÑ¿´ËÀ¡Ù¡Ê1961Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤ÇÉã¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¾×·â¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä»°½½Ïº¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç»×¤ï¤º¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤í¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Éã¿Æ¤¬±Ç²è¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±Ç²è¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦Éã¿Æ¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÇºÇ¸å¤Ë¸«¤¿±Ç²è¤¬¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡ØËëËöÂÀÍÛÑ£¡Ù¡Ê1957Ç¯¡Ë¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀîÅçÍº»°´ÆÆÄ¤Ï¹õß·ºîÉÊ¤È¿¿µÕ¤Ç¡¢¤¢¤Îñ¨¡¹¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È¡Ø¿¹¤ÎÀÐ¾¾¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¡¢°æ¾å¾¼´ÆÆÄ¤¬¤ª»£¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡º£¸å¤Î»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅ¸Ë¾¤È²ÝÂê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜÀî¡§¤ä¤Ï¤ê»þÂå·à¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤Î¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä»þÂå·à¤ÏÀ¤³¦¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»þÂå·à¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖSAMURAI drama¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Kawaii¡á¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Karaoke¡á¥«¥é¥ª¥±¡¢Zen¡áÁµ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¸ì¤È¤·¤Æ ¡ÖJIDAIGEKI¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå·à¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¼¡¤°¿·¤¿¤ÊIP¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÄÉ¤¤É÷¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤Î¡Ø»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¡ØNINJA WARS¡Ù¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Ä¤Ä¡¢»þÂå·à¤ò°¦¤¹¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¼ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡È¥Í¥ª»þÂå·à¡É¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÀîÊþÇ·¡Ê¤ß¤ä¤¬¤ï¡¦¤È¤â¤æ¤¡Ë
1967Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£1998Ç¯¡ÖÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î³«¶É¤«¤éÊÔÀ®¡¦´ë²è¤òÃ´Åö¡£»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»þÂå·à35ºîÉÊ°Ê¾å¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¼ç¤Ê·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¡ØºÇ¸å¤ÎÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡ØLIAR GAME The Final Stage¡Ù¡Ø¥ê¥Ã¥×¥ô¥¡¥ó¥¦¥£¥ó¥¯¥ë¤Î²Ö²Ç¡Ù¡ØRibbon¡Ù¡Ø»Å³Ý¿Í¡¦Æ£»ÞÇß°Â㊀㊁¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¼ç±é¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤ª¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à‼¡ÙÏ¢Â³¥·¥ê¡¼¥º¡õ·à¾ìÈÇ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÃ´Åö¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö°ËÃ°½½»°4K±Ç²èº×¡×¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¡ØSHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤Î´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ¶¤·õ¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ò¤ë1»þ¡¿¤è¤ë7»þ¤Û¤«
»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆÈÀê½éÊüÁ÷
¡öËÜÊÔ¸å¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬ºîÉÊ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÊüÁ÷¡£
¸¶ºî¡§ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ËÙ¾ìÍ¥¡¡µÓËÜ¡§Âç¿¹¼÷ÈþÃË¡¡²»³Ú¡§µÈËóÎÉ
½Ð±é¡§¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº
»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡ÀõÍøÍÛ²ð¡¡ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¡ÏÂÅÄæâ¹¨
»°ÌÚÍý¼Ó»Ò¡¡ìä萊ÏÂ¡¡¿ù»³·Ã°ì¡¡Ô¢ËÜ¾á·ú¡¡ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤
ÆâÆ£¹ä»Ö
https://www.jidaigeki.com/onihei3/
